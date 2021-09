Repéré alors qu'il chantait dans une salle de bains, un plombier signe dans une maison de disques

Une reconversion professionnelle inopinée. Un plombier originaire de Quorn, en Angleterre, a récemment enregistré son premier album après avoir été repéré par l’un de ses clients.

Agé de 49 ans, Kev Crane a réalisé des travaux durant six semaines dans la salle de bain de Paul Conneally, directeur d’une maison de disques à Loughborough.

Tout en posant le carrelage et en installant les équipements sanitaires du particulier, dont il ignorait la profession, l’artisan avait l’habitude de pousser la chansonnette.

«J’ai été complètement émerveillé par sa musique»

Il passait ses journées à reprendre les titres de ses artistes préférés, tels que David Bowie et Meat Loaf, qui étaient diffusés à la radio. C’est ainsi que le patron a remarqué le timbre de voix hors du commun de Kev Crane, et lui a fait savoir.

«Je l’ai complimenté sur sa voix, a confié auprès de la BBC Paul Conneally, et il m’a expliqué qu’il enregistrait des chansons chez lui, dans son propre studio d’enregistrement», et ce, depuis le premier confinement, en 2020, en s’aidant de tutos Youtube.

«J’ai été complètement émerveillé par sa musique et son souci du détail. Kev a créé un son des années 1980 qui sonne encore contemporain», a souligné le gérant du label New Reality Records. Ce dernier a donc décidé de lui proposer un contrat.

Dans un premier temps, le quadragénaire, qui a joué dans des groupes durant sa jeunesse et avait déjà écrit de nombreux textes, était convaincu qu’il s’agissait d’une blague et que son rêve ne se réaliserait jamais.

Mais il a bel et bien signé son premier album, baptisé «Why can't I be you ?» («Pourquoi ne puis-je pas être toi ?»), et plusieurs titres sont déjà en ligne. Plus tard, l'artiste envisage d’écrire pour d’autres musiciens.