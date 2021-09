Le Covid-19 a eu un impact «dévastateur» sur la lutte contre le sida, le paludisme et la tuberculose

La pandémie de Covid-19 a eu un «impact dévastateur» sur la lutte contre le sida, le paludisme et la tuberculose, selon un rapport publié ce mercredi 8 septembre par le Fonds mondial dédié.

Pour la première fois dans l’histoire de cette fondation, créée en 2002, les indicateurs clés des programmes ont connu des reculs.

«Les statistiques de 2020 nous ont obligés à changer de perspective. Elles confirment ce que nous redoutions dès l’apparition du Covid-19», a déclaré Peter Sands, directeur exécutif du Fonds mondial, cité dans le rapport.

forte diminution du nombre de patients traités pour la tuberculose

La crise sanitaire a notamment au un «impact catastrophique» sur la lutte contre la tuberculose dans le monde.

Plus précisément, en 2020, le nombre de patients soignés pour la tuberculose pharmacorésistante, une souche de tuberculose résistante à un ou plusieurs médicaments, a chuté de 19% dans les pays où le Fonds mondial investit.

Quant au nombre de personnes sous traitement pour la tuberculose ultrarésistante, une forme plus grave, il a baissé de 37% et le nombre de patients tuberculeux séropositifs sous antirétroviraux pendant leur traitement contre la tuberculose de 16%.

le dépistage du sida a chuté de 22%

Depuis la pandémie, l'organisation internationale, qui, l'an dernier, a déboursé 4,2 milliards de dollars (quelque 3,55 milliards d'euros) pour continuer de lutter contre sida, tuberculose et paludisme, a également noté un ralentissement important dans les services de dépistage et de prévention du VIH pour les populations clés et vulnérables.

Le nombre de personnes touchées par des programmes de prévention du sida a diminué de 11% en 2020, de 12% auprès des plus jeunes populations. Le nombre de mères séropositives qui ont reçu un traitement pour limiter les risques de transmission du virus à leur bébé a lui chuté de 4,5%.

Globalement, le dépistage du sida a chuté de 22%, reculant ainsi la mise sous traitement antirétroviral dans la plupart des pays.

la lutte contre le paludisme, moins impactée

Les programmes du lutte contre le paludisme sont ceux qui semblent avoir été le moins bouleversés par le Covid-19. «Les activités de prévention sont restées stables ou ont augmenté par rapport à 2019», souligne le rapport annuel.

Au total, 188 millions de moustiquaires ont été distribuées pour protéger les familles contre le paludisme, soit une hausse de 17% par rapport à 2019. Et le nombre de structures couvertes par pulvérisation intradomiciliaire d’insecticide a augmenté de 3%.

Néanmoins, le nombre de dépistages de cas suspects de paludisme a baissé de 4,3% et les progrès pour endiguer la maladie ont stagné.

44 millions de vies sauvées depuis la création du fonds

Depuis sa création, le Fonds mondial, un partenariat entre les autorités publiques, la société civile, les institutions techniques, le secteur privé et les personnes touchées par les maladies, a sauvé 44 millions de vies.

«Ensemble, nous avons renversé la tendance du VIH, de la tuberculose et du paludisme, et c’est avec détermination que nous allons continuer de le faire», a conclu le Directeur exécutif du Fonds mondial.