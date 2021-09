Il simule son enlèvement et des actes de torture pour arnaquer ses proches

Un plan machiavélique. Dans le Kent, en Angleterre, un homme a mis en scène, en février dernier, son propre enlèvement et simulé des actes de torture qu'il avait photographiés dans le but de soutirer de l'argent à ses amis. L'affaire, révélée récemment, est relayée par plusieurs médias britanniques.

Concrètement, Christopher Sellman, 23 ans, a élaboré une série de mensonges qui lui ont permis d'obtenir au total quelque 10.000 livres, soit l'équivalent de 11.680 euros, de la part de deux personnes de son entourage.

Dans un premier temps, les victimes ont reçu des messages sur les réseaux sociaux d'un contact inconnu, contenant une photo de Christopher Sellman avec une lame de rasoir tenue contre sa gorge. Le mystérieux expéditeur déclarait alors avoir kidnappé le jeune homme et qu'il le libèrerait seulement si de l'argent était versé sur un compte en banque.

L'histoire ne s'est ensuite pas arrêtée là. En effet, dès le lendemain, les «ravisseurs» se sont montrés plus insistants, en envoyant une autre photo de Christopher Sellman avec cette fois une arme dans la bouche. Et après avoir payé 1.000 livres, les victimes vont recevoir de nouvelles menaces de violences physiques.

An #Ashford man, who faked his own kidnap to con his victims into handing over cash, has been jailed.



Read more about the case here: https://t.co/ANFj6Dsz6C pic.twitter.com/KLHf8Lsw3z

— Kent Police (UK) (@kent_police) September 7, 2021