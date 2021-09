11-septembre : ces chansons qui ont été censurées après les attentats

Peu après les événements du 11 septembre, plusieurs radios américaines comme françaises ont jugé bon de ne plus diffuser pendant quelques mois les chansons qui pourraient faire penser aux attentats du World Trade Center.

En France, plusieurs chansons dont le titre fait référence à l'aviation ou à la ville de New York ont ainsi disparu des ondes. Si aucune directive n'a contraint les radios à la censure, de nombreuses stations ont pensé qu'il serait de mauvais goût de continuer à passer des titres comme «New York USA» de Serge Gainsbourg, «L'Hôtesse de l'air» de Jacques Dutronc, «New York avec toi» de Téléphone ou encore «Comme un avion sans ailes» de Charlélie Couture.

«On essaie d'être intelligent. Si l'on se plongeait dans le sens caché de toutes les chansons, il faudrait supprimer de l'antenne 80 % de la programmation», expliquait un programmateur radio dans un article du Parisien daté du 11 octobre 2001.

Une «liste noire» de 160 chansons

Aux Etats-Unis, le consortium Clear Channel, alors propriétaire de plus de 200 radios américaines, a fait circuler peu après les attentats une liste de 160 chansons qu'il recommandait de ne plus diffuser à l'antenne.

Les chansons visées étaient celles évoquant la mort, la violence, le feu, les bombes et les avions. Parmi elles, on trouvait «Highway to Hell» de AC/DC, «Lucy in the Sky with Diamonds» des Beatles, «Learn to Fly» des Foo Fighters, «In the Air Tonight» de Phil Collins, «Jump» de Van Halen ou encore «The End» des Doors.

Un album des Strokes censuré

L'intégralité de la discographie du groupe Rage Against the Machine a également été placée sur cette «liste noire», les paroles des chansons étant jugées trop brutales.

Comme le rappelle le vidéaste Samuel Degasne, les attentats du 11-septembre ont aussi poussé l'industrie musicale à l'auto-censure. Le label du groupe de rock The Strokes a ainsi fait supprimer la chanson «New York City Cops» de leur premier album quand le groupe britannique Primal Scream a été invité à trouver un autre nom pour leur morceau «Bomb the Pentagon».