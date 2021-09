Etats-Unis : deux adolescents arrêtés pour avoir voulu planifier une tuerie de masse

Les autorités du comté de Lee, en Floride, aux États-Unis, ont déjoué un complot élaboré par deux adolescents qui envisageaient de commettre une fusillade dans leur école. Ils ont été arrêtés et vont être placés en détention.

Cette tuerie de masse a pu être avortée grâce à des signalements de plusieurs élèves de l'école de Lehigh Acres à l’un de leur professeur, indiquant qu’ils avaient vu une arme dans le sac d’un de leur camarade. «Dès que les élèves ont signalé la menace potentielle, l'enseignant a prévenu les administrateurs, qui ont immédiatement fait appel à l'agent des ressources scolaires. Ensemble, ils ont vidé la classe et enquêté», a indiqué l’un des représentants du district scolaire du comté de Lee à CNN. L’élève en question a été fouillé, mais il n’avait pas d’arme sur lui.

En revanche, le shérif Carmine Marceno a déclaré lors d’une conférence de presse qu’un plan de l’école où étaient représentées «toutes les caméras intérieures de l'école» a été retrouvé dans le sac à dos du jeune suspect.

La police a par la suite mené des perquisitions au domicile de l’élève, qui ont permis de découvrir «une arme à feu et plusieurs couteaux». Selon les enquêteurs, lui et un autre élève étaient «impliqués dans un complot visant à commettre une fusillade dans l'école». Les deux camarades s’étaient notamment beaucoup renseignés sur la tuerie de Columbine en 1999, dans laquelle deux élèves ont tué treize de leurs camarades et un professeur, et blessé des dizaines d'autres.

Les deux adolescents sont accusés de conspiration en vue de commettre une fusillade de masse, selon le shérif. Ils ont dû se soumettre à une évaluation psychiatrique avant d’être placés en détention, puis seront présentés devant un juge dans les prochaines semaines.