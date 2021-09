Etats-Unis : une entreprise veut recréer des mammouths laineux

Ressusciter les mammouths laineux et les réintroduire dans la toundra des milliers d’années après leur extinction : c’est le défi que des scientifiques et entrepreneurs américains tentent de relever.

L’entreprise Colossal mise sur la manipulation génétique afin de recréer ces animaux préhistoriques. Pour ce faire, les scientifiques vont introduire de l’ADN de mammouth laineux dans les génomes d’embryons d’éléphants d’Asie, espérant ainsi créer une espèce hybride. Selon les chercheurs, leurs ADN sont semblables à 99,6%, mais ils veulent ajouter aux éléphants des gènes pour recréer les caractéristiques des mammouths, comme les longs poils et la couche de graisse qui leur permettaient de résister au froid.

Réintroduire ces pachydermes hybrides dans la toundra sibérienne devrait permettre «de restaurer des écosystèmes disparus qui pourront aider à stopper voire à inverser les effets du changement climatique», selon l’entreprise américaine, qui a reçu un financement de 15 millions de dollars (environ 13 milliards d'euros) pour son projet.

En effet, comme le souligne le New York Times, la toundra est aujourd’hui principalement recouverte de mousse, alors qu’elle était autrefois constituée de prairies. Les chercheurs estiment donc que les mammouths pourraient participer à la refonte des prairies de la toundra, en écrasant les mousses, abattant des arbres et en fournissant de l’engrais avec leurs excréments. Les prairies permettront d’absorber le dioxyde de carbone et le méthane produits par les activités humaines.

Certains scientifiques restent cependant dubitatifs quant à ce projet. «Il y a des tas de problèmes qui vont se poser lors de ce processus», explique la biologiste Beth Shapiro au quotidien américain. Il ne suffit pas de réussir à recréer des mammouths, mais il est nécessaire de s’assurer qu’ils pourront s’introduire correctement dans leur habitat. «Il ne s'agit pas seulement de faire en sorte qu'ils existent, mais aussi de s'assurer qu'une fois qu'ils existent, ils puissent s'épanouir et vivre une vie florissante», explique un biologiste de l'université de New York à National Geographic.