Royaume-Uni : un opéra se sépare de 14 musiciens blancs par souci de «diversité»

L'affaire agite l'Angleterre. Au moins 14 musiciens blancs de l'English Touring Opera ont été notifiés du non-renouvellement de leurs contrats, dans le but d'«accroître» la diversité au sein de l'orchestre. Une décision qui a profondément choqué le syndicat des musiciens.

Pour justifier sa décision de se séparer de ces musiciens âgés de 40 à 66 ans, l'English Touring Opera a pointé du doigts les instructions qui auraient été données par The Arts Council England, qui finance l’ETO à hauteur d’1,78 million de livres sterling par an... ce dont se défend fermement l'organisme. «Nous n'avons jamais encouragé l'English Touring Opera à envoyer cette lettre», ont-ils expliqué. Dans un document adressé à ses collaborateurs, James Conway, le PDG de l'English Touring Opera a expliqué que la compagnie «allait opérer des changements significatifs» et s'apprêtait à mettre l'accent sur la diversité au sein de l'équipe.

Un véritable coup de massue pour les 14 musiciens remerciés, certains d'entre eux travaillant pour la compagnie depuis plus de vingt ans, malgré leur statut freelance. Comme le précise le Daily Mail, qui a publié la lettre envoyée par l'organisme à ses employés, il n'y a aucun musicien issu de la diversité au sein de l'English Touring Opera à l'heure actuelle.

Le syndicat des musiCIens se dit «consterné»

Au Royaume-Uni, la décision a provoqué un tollé, notamment au sein du syndicat des musicens, qui s'est dit «consterné». Comme le précise le Daily Mail, les musiciens qui ne participeront donc pas à la saison qui commencera au printemps 2022, attendaient beaucoup des représentations à venir après avoir été privés de scène pendant plusieurs mois, à cause de la pandémie.