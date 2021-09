DIRECT - Coronavirus : 80.000 personnes ont manifesté dans toute la France contre le pass sanitaire

La situation épidémique en France «s'est considérablement améliorée», selon Olivier Véran. Suivez toute l'actualité liée au Covid-19.

20h10

A 18 heures, le ministère de l'Intérieur avait recensé 80.000 manifestants, dont 6.100 à Paris, contre 121.000 manifestants samedi dernier et 140.000 la semaine précédente. Ils étaient 237.000 participants le 7 août.

Le ministre de la Santé Olivier Véran avait annoncé jeudi que «quelque 3.000 suspensions» avaient été signifiées à des personnels de santé non vaccinés contre le Covid-19, après l'entrée en vigueur mercredi de l'obligation vaccinale les concernant.

Dans tout le pays, le cap symbolique des 50 millions de personnes ayant reçu au moins une dose de vaccin contre le Covid-19 a été atteint. Emmanuel Macron l'avait lui-même annoncé vendredi dans une vidéo sur les réseaux sociaux, en disant: «Le vaccin sauve des vies, le virus tue, c'est simple», le nombre total de décès en France depuis le début de l'épidémie s'élevant à 115.960.

14h55

Le Covid-19 a déjà perturbé l'Assemblée générale des Nations unies avant même son début officiel mardi, la ville de New York exigeant une preuve de vaccination pour toutes les activités en intérieur.

12h43

Huit patients polynésiens placés en réanimation après des formes graves de Covid-19 ont décollé vendredi peu avant minuit de Tahiti (samedi midi à Paris) pour rejoindre la métropole, une évacuation sanitaire sur une distance inédite.

«Sur une telle distance et avec autant de patients, c’est une première mondiale», a déclaré à l’AFP le docteur François Braun, président du SAMU Urgences de France et coordonnateur de cette opération. Trente-cinq soignants et deux tonnes de matériel médical voyageront avec les patients, tous maintenus en coma artificiel.

11h28

Des centaines de manifestants ont été arrêtés et des policiers blessés samedi à Melbourne, en Australie, lors de violents affrontements avec des manifestants opposés au confinement.

Les forces de l'ordre ont fait usage de gaz poivre et procédé à plus de 200 arrestations, dans la deuxième ville la plus peuplée du pays où des centaines de personnes ont enfreint l'obligation de rester chez elles pour manifester.

Melbourne connaît son sixième confinement depuis le début de la pandémie et l'État de Victoria, où elle se situe, a enregistré samedi plus de 500 cas de Covid-19.

10h19

Exténuées, les infirmières philippines se démènent pour soigner les malades du Covid-19, tentant en vain de pallier un manque criant d'effectifs. Beaucoup de leurs collègues sont absentes après avoir contracté le coronavirus ou avoir quitté la profession avant même la pandémie.

L'archipel enregistre une hausse record de cas de contaminations, liés au variant Delta, et le ministère de la Santé fait état d'une pénurie de plus de 100.000 infirmières. Celles toujours en poste sont contraintes d'effectuer des journées à rallonge pour un maigre salaire et un contrat précaire.

08h33

Pour la dixième semaine consécutive, 180 manifestations contre le pass sanitaire sont prévues samedi en France, alors que le président Emmanuel Macron envisage la levée de certaines contraintes, devant la baisse de l'épidémie de Covid-19.

Ces mobilisations interviennent au moment où le cap symbolique des 50 millions de personnes ayant reçu au moins une dose de vaccin contre le Covid-19 a été atteint, comme l'a annoncé vendredi Emmanuel Macron dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux.

Selon une source policière, 17.000 manifestants contre le pass sanitaire sont attendus samedi à Paris et 80.000 à 120.000 dans le reste de la France. Le précédent samedi de mobilisation avait rassemblé 121.000 manifestants sur l'ensemble du territoire, loin des 237.000 participants du 7 août.

07h17

Le secteur du tourisme, crucial pour la Polynésie, a de nouveau été durement frappé par la crise du Covid-19 depuis la fin juillet, et les entreprises craignent de ne pas pouvoir remonter la pente malgré le déconfinement progressif annoncé jeudi à Papeete.

06h54

L'Inde a réalisé vendredi 22 millions de vaccinations contre le Covid-19, un chiffre record atteint dans le cadre d'une campagne intensive organisée pour l'anniversaire du Premier ministre Narendra Modi.

Les autorités ont mis en place des centres de vaccination dans les stades, les galeries marchandes, les cliniques et autres sites afin d'accélérer une campagne de vaccination qui traîne en longueur, alors que le gouvernement indien espère vacciner 1,1 milliard de personnes d'ici la fin de l'année.