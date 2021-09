Seulement un tiers des enfants de 91 pays en développement sont bien nourris

Un rapport de l’UNICEF publié ce mercredi 22 septembre alerte sur la crise alimentaire traversée par les plus jeunes dans les pays en développement, avec seul un tiers des enfants de moins de 2 ans qui sont nourris convenablement dans ces zones.

La moitié des enfants entre 6 et 23 mois ne bénéficient pas du nombre minimum de repas quotidien et donc d’une alimentation équilibrée, pourtant essentielle dans le développement futur, au sein des pays en voie de développement.

L’agence des Nations unies pour l’enfance met en lumière leur situation, qui se détériore lors de la dernière décennie dans 91 pays, avec la dégradation du climat et les différentes crises sanitaires. Un autre nombre effarant est révélé dans le rapport de l’UNICEF : 11 millions de jeunes de moins de 2 ans sont frappés par l’émaciation, c’est-à-dire la maigreur extrême, à travers le monde.

