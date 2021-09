Comment Donald Trump paie moins d’impôts grâce à des chèvres

Profitant d’une loi dédiée aux agriculteurs, l’ancien président américain Donald Trump est parvenu à payer des millions de dollars d’impôts en moins grâce à la présence de chèvres sur son parcours de golf.

C’est à Bedminster, dans le New Jersey, que l’homme d’affaire devenu homme politique a eu l’idée d’installer une ferme sur un tiers des terres où est installé son golf. Les animaux s’y trouvent et s’aventurent parfois sur le parcours pour profiter de l’herbe et des arbustes. Or, grâce à leur présence, une importante réduction fiscale lui est attribuée depuis 17 ans, raconte Business Insider.

Une loi de l’Etat permet en effet aux personnes allouant au moins cinq acres de terrains (environ deux hectares, soit 2.000m2) et 1.000 dollars par an à une activité agricole d’être exonéré d’une large partie d’impôts fonciers. Une pratique parfaitement légale qu’utilisent plusieurs propriétaires.

Donald Trump n’a ainsi payé que 700 dollars d’impôts fonciers en 2020 pour une partie de son golf, alors que le média américain a calculé que le montant devrait être de 400.000 dollars. Depuis 2004, année où il a acheté les lieux, il aurait économisé près de 3 millions de dollars au total. Soit 5,5 millions d’euros. De quoi comprendre son amour des chèvres.