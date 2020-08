Vidéo : Will Smith perd ses dents en jouant au golf

Will Smith a fait le buzz sur les réseaux sociaux en postant un canular dans lequel il apparaît les dents cassées après avoir reçu un coup de club de golf de la part de Jason Derulo.

On voit d’abord l'acteur enseigner le parfait swing au chanteur, dans une pièce recouverte de moquette verte. Mais au moment de passer à la pratique, c’est le drame. Trop proche de son élève, l’acteur américain semble se prendre un malencontreux coup de canne en plein visage.

La star de Men in Black tombe au sol, paraît souffrir mais affiche un sourire qui laisse voir ses deux incisives brisées. Ni une, ni deux, Will Smith flanque à son tour un coup canne à son partenaire de canular. «Et on ne vu plus jamais Jason Derulo», légende l’acteur au bas du post publié sur son compte instagram.

Que ses 48 millions d’abonnés se rassurent : Will Smith est coutumier des coups montés, comme en témoigne cette autre vidéo où figure également Jason Derulo.

@willsmith

@jasonderulo said he was gonna catch up to me on followers so don’t let this flop. ##willxjason : @jaaasdavis

♬ original sound - willsmith