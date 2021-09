Afghanistan : les talibans rappelés à l'ordre parce qu'ils s'amusent trop

Même quand ils se détendent, les talibans le font l'arme à la main. Depuis leur arrivée à Kaboul, ils ont été vus, kalachnikov en bandoulière, en train de profiter des fêtes foraines ou autres pédalos. Un spectacle déroutant que leur ministre de la Défense, Mawlawi Mohammad Yaqoob, apprécie peu.

Fils du mollah Omar, l'un des cofondateur des talibans, il s'est exprimé à la radio pour rappeler ses combattants à l'ordre : «Contentez-vous d'exécuter vos missions. Vous abîmez notre statut, qui s'est construit avec le sang de nos martyrs».

Manèges, selfies et pédalos

Depuis la prise de pouvoir du mouvement, des milliers de talibans venus de tout l'Afghanistan ont rejoint Kaboul. Souvent originaires des campagnes, parfois très jeunes, ils sont nombreux à n'avoir jamais mis les pieds dans une grande ville auparavant.

Lâchés dans la capitale après avoir vécu des affrontements sanglants, ils profitent de leur temps libre et se comportent comme des touristes. Ils s'amusent dans les manèges de la fête foraine situé près du lac de Qargha, dans la banlieue ouest de Kaboul, et montent à bord de pédalos en forme de cygne, hilares.

Une légèreté à laquelle Mawlawi Mohammad Yaqoob compte bien mettre un terme. Selon le Wall Street Journal, il a également sommé les talibans de ne plus poster de selfies sur les réseaux sociaux et d'arrêter les virées à bord de grosses voitures américaines et japonaises confisquées à l'armée.

Le ministre taliban de la Défense estime que ce comportement de «gangsters et chefs de guerre» pourrait «causer la ruine» du «système islamique».

Depuis leur retour, les talibans ont promis d'être moins stricts qu'ils ne l'ont été par le passé, mais les habitants de Kaboul craignent un retour au régime fondamentaliste qu'ils ont connu dans les années 1990. Un monde dans lequel ni les manèges, ni les selfies et surtout pas les pédalos en forme de cygne n'avaient leur place.