Covid-19 : la Chine ouvre un centre de quarantaine géant pour les voyageurs étrangers

La Chine a ouvert dans la ville de Guangzhou (Canton) un centre de quarantaine géant destiné à accueillir tous les voyageurs entrant dans le pays.

Construit en moins de trois mois à la périphérie de la ville, cet énorme complexe s'étale sur 250.000 mètres carrés. Composé de plusieurs rangées de bâtiments de trois étages, il abrite pas moins de 5.074 chambres destinées à remplacer celles des hôtels de quarantaine.

Les voyageurs en provenance de l'étranger seront transférés dans des bus depuis l'aéroport, et confinés dans leur chambre pendant au moins deux semaines. Chaque pièce est équipée d'une caméra de chat vidéo et d'un thermomètre fonctionnant avec l'intelligence artificielle, rapporte la chaîne d'information en continu américaine CNN. Chaque jour, trois repas sont livrés par des robots, tous conçus pour minimiser les contacts directs avec les membres du personnel.

"As countries reopen borders and loosen coronavirus restrictions, Beijing is doubling down on its zero-Covid strategy. The latest example: a $260 million, 5,000-room quarantine facility for incoming travelers." Analysis by @Nectar_Gan & @jessieyeung8 https://t.co/sjGM3PjynJ

