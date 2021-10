Hollywood : une grève pourrait ralentir la production de films américains

Vers de nombreux retards à Hollywood ? Ce 4 octobre, l'Alliance internationale des employés de scène, de théâtre et de cinéma (IATSE) a voté l'autorisation d'une grève dans le cadre d'un conflit avec les studios de productions américains.

Les équipes de tournage demandent en effet de meilleures conditions de travail, en particulier concernant les emplois du temps et les salaires. Comme l'explique le média américain NPR, des employés se plaignent notamment de travailler plus de 12 heures par jour avec peu, voire pas de pause, pour une paye inférieure à 18 dollars de l'heure.

Maintenant que cette grève potentielle a été votée, elle pourrait intervenir à n'importe quel moment. L'IATSE compte utiliser cet argument comme levier pour obtenir gain de cause, alors que de nouvelles discussions doivent avoir lieu cette semaine. «La balle est dans leur camp. S'ils veulent éviter une grève, ils retourneront à la table des négociations et nous feront une offre raisonnable», a déclaré Matthew Loeb, président de l'IATSE. L'impact serait réel et historique, puisque 60.000 travailleurs font partie de l'Alliance en question. En 128 ans d'existence, jamais l'organisation n'avait d'ailleurs été jusqu'à organiser une grève.

Plusieurs célébrités ont d'ailleurs décidé de soutenir les équipes de tournage, comme Joseph Gordon-Levitt (Inception, Snowden), LeVar Burton (Star Trek, Roots) ou encore Mindy Kaling (The Office, Ocean's 8). L'AMPTP, qui représente les sociétés de production américaines, a assuré après le vote être prête à trouver un accord, à condition que «les deux parties travaillent ensemble de bonne foi avec une volonté de compromis».