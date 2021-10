Voici les 10 quartiers les plus cool du monde selon Time Out

Dans quel quartier de quelle ville fait-il le plus bon vivre ? Le média Time Out a dévoilé son classement des quartiers les plus cool du monde de 2021.

Cette enquête a été réalisée auprès de 27.000 citadins par le média Time Out, qui ont dû voter pour leur ville préférée, en prenant en compte plusieurs critères : nourriture, vie nocturne, activités culturelles, esprit communautaire, durabilité et écologie… Des critères qui ont semblé important de mettre en valeur après une année de pandémie, selon les experts, qui ont ensuite procédé au classement des 49 villes les plus cool, dont voici la liste des dix premières :

Richmond, Melbourne (Australie)

Vue sur la rivière Yarra, à Melbourne. © Dmitry Osipenko / UNSPLASH

Le quartier de Richmond, qui se situe le long de la rivière Yarra à Melbourne, en Australie, arrive en dixième position du classement. Il est particulièrement apprécié pour sa gastronomie, et regorge de restaurants vietnamiens, selon Time Out. C’est aussi un quartier de choix pour les amateurs d’ameublement et de mode, car il regorge de magasins d’usine.

Sai Kung, Hong Kong

District de Sai Kung, à Hong Kong. ISAAC LAWRENCE / AFP

Le district de Sai Kung, à Hong Kong, se situe au bord de l’eau. Avec ses plages, sentiers de randonnées, parcs naturels, le quartier se différencie grandement du reste de la ville, et est aussi bien moins peuplé. Sai Kung est aussi réputé pour son marché de poissons et fruits de mer.

Ngor, Dakar (Sénégal)

Plage du quartier de Ngor à Dakar, JOHN WESSELS / AFP

Le quartier de Ngor à Dakar vit du tourisme et des métiers de la mer. C’est une destination particulièrement appréciée des surfeurs et des plongeurs, qui a même accueilli des compétitions internationales. Selon Time Out, ce quartier est aussi particulièrement attentif au développement durable et à la protection de l’environnement, et des marches pour nettoyer les plages y sont régulièrement organisées.

XI District, Budapest (Hongrie)

Colline de Gellert-hegy © Gabor Koszegi / UNSPLASH

Situé au sud-est de la capitale hongroise, le district XI, aussi appelé Újbuda, est particulièrement apprécié pour ses espaces verts. C’est notamment dans ce quartier de la ville que se situe la citadelle de Budapest, ainsi que la colline de Gellert-hegy, idéale pour les balades et qui offre une vue imprenable sur le reste de la ville.

Chelsea, New York (Etats-Unis)

Chelsea, Manhattan, New York © Anthony Fomin/ UNSPLASH

C’est ce quartier de Manhattan, à New York, qui a obtenu les faveurs du public et la 6ème place de ce classement. Situé au bord de l’Hudson, il a été choisi pour ses espaces verts et pour sa vie culturelle, puisqu’on y retrouve de nombreuses galeries d’art contemporain.

Station District, Vilnius (Lituanie)

Vilnius © Gantas Vaičiulėnas / UNSPLASH

À Vilnius, capitale de la Lituanie, c’est le quartier de la gare qui a été récompensé cette année. C’est notamment dans les rues avoisinantes que l’on retrouve «les plus beaux street art de la ville», selon Time Out. Avec ses nombreux cafés, restaurants, galeries d’art ou salles de concert, la vie nocturne et culturelle du quartier se veut très riche.

Leith, Edimbourg (Ecosse)

Édimbourg, Écosse © Bayo Adegunloye / UNSPLASH

Le quartier de Leith, au nord de la capitale écossaise, est avant tout connu pour son port, qui se situe à quelques encablures de la vieille ville. Time Out, en plaçant Leith en quatrième position, a tenu à rendre hommage à ses «grandes institutions artistiques» et aux nombreuses petites entreprises qui animent ses rues.

Jongno 3-ga, Séoul (Corée du Sud)

Seoul, Tapgol Park © note thanun / UNSPLASH

Ce quartier, au cœur de la capitale sud-coréenne, prend place sur le podium des quartiers les plus cool du monde. Particulièrement animé, Jongno 3-ga doit son charme à ses nombreux vendeurs de caramel ambulants, ses petits restaurants et cafés qui servent de la cuisine traditionnelle coréenne. Très dynamique, il ne se situe qu’à quelques mètres du Parc Tapgol et de sa pagode traditionnelle.

Andersonville, Chicago (Etats-Unis)

Chicago © Chris Dickens / UNSPLASH

À la deuxième plage du podium, on retrouve le quartier d’Andersonville, à l’ouest de Chicago. Time Out a tenu à mettre en lumière tous les efforts qui ont été mis en place, après les vagues pandémiques du Covid-19, pour redonner de la vie à ce quartier branché, qui accueille aujourd’hui pléthore de nouveaux bars et restaurants. Andersonville est aussi connu pour ses nombreux antiquaires et petites boutiques indépendantes.

NOrrebro, Copenhague (Danemark)

Patinage sur le lac gelé à Nørrebro © Brian Kyed / UNSPLASH

C’est la ville de Copenhague, au Danemark, et son quartier Nørrebro qui rafle la première place du classement. «Ce quartier varié, situé au nord des lacs de Copenhague, est un mélange éblouissant de monuments historiques, d'architecture ultramoderne et de restaurants et bars qui font la fierté de cette ville réputée pour sa gastronomie», affirme Time Out. Ses nombreux événements culturels et initiatives en faveur de l’environnement lui ont aussi permis d’arriver tout en haut du podium.

La France n’arrive quant à elle qu’en 36ème position, avec le quartier du Haut-Marais à Paris, seule ville française à être entrée dans le classement mondial de Time Out.