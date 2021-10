Equateur : 4 détenus retrouvés morts en prison

Quatre détenus ont été retrouvés morts ce 14 octobre dans la prison de Guayaquil, l'une des plus violentes d'Equateur.

Le Service national d'attention intégrale aux adultes privés de liberté (SNAI) évoque un «suicide présumé». La police, quant à elle, a retrouvé deux valises pleines de munitions dans la prison.

Ces quatre morts portent à 238 le nombre de détenus ayant perdu la vie en Equateur depuis début 2021. Le mois dernier déjà, 119 prisonniers ont été tués à Guayaquil lors de violents affrontements entre gangs rivaux. Certains ont été démembrés et brûlés, les vidéos étant ensuite relayées sur Internet. Ce massacre de détenus est actuellement le plus meurtrier d'Amérique latine.

Gangs et trafic de drogue

Le problème de la violence dans les prisons équatoriennes n'est pas nouveau. «Il y a une crise carcérale depuis 2010, avec une moyenne de 25 homicides par an, mais elle s'est considérablement accélérée depuis 2017, jusqu'au pic de cette année», a expliqué Fernando Carrion, expert en sécurité, à l'AFP.

En cause : la prolifération des gangs et du trafic de drogue sur le territoire. Il y a donc plus de délits, mais également plus de répression du côté des autorités. L'approbation d'un nouveau Code pénal en 2014 a durci les peines et créé de nouvelles infractions. Résultat : les prisonniers sont toujours plus nombreux, et les gangs rivaux se retrouvent ensemble en prison.

On estime qu'il y a environ 40.000 détenus en Equateur. Mais les forces de l'ordre n'ont ni assez d'espace, ni assez d'argent pour les surveiller. Les prisons sont donc surpeuplées et de plus en plus violentes.

Guillermo Lasso, le président équatorien, a déclaré le mois dernier un «état d'exception» de soixante jours, pendant lequel des renforts militaires viendront surveiller les établissements pénitentiaires.