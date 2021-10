Nouvelle-Zélande : le gouvernement compte sur les gangs pour réussir sa campagne de vaccination

La Nouvelle-Zélande est prête à tout pour sortir d’une situation préoccupante. Désireux de vacciner 90% de la population éligible, le gouvernement a demandé de l’aide aux chefs des gangs.

Alors que 86% de la population éligible a déjà reçu au moins une dose, le gouvernement néo-zélandais fait désormais face à un obstacle pour atteindre la barre des 90%. La communauté des gangs, composée principalement de Maoris et d’insulaires du Pacifique, est en effet moins susceptible de se conformer aux efforts de vaccination. Lors des deux derniers mois, de multiples épidémies ont ainsi été signalées parmi les membres de plusieurs organisations.

De ce fait, la police et le ministère de la Santé ont travaillé avec des gangs pour aider à la vaccination et à la recherche de contacts. Deux chefs du «Mongrel Mob», gang le plus dangereux du pays, ont reçu des «laissez-passer» d’exemption de frontière pour qu’ils puissent se déplacer librement sur l’île, comme le rapporte le New York Times.

«Notre priorité est d’arrêter le Covid-19»

Une pratique «inhabituelle», a reconnu Chris Hipkins, ministre en charge de la gestion de l’épidémie, mais nécessaire. «Notre priorité est d’arrêter le Covid-19 dans son élan. Cela signifie que nous devons faire face au virus».

Certains chefs de gang ont également agi indépendamment pour aider à l’effort de vaccination. Ces derniers ont mis en contact des membres de leur communauté avec des responsables de la santé, par l’intermédiaire de Facebook Live, permettant de faire de la prévention sur les risques liés à la pandémie. D’autres responsables d’organisations ont directement apporté eux-mêmes des vaccins aux communautés.

La Nouvelle-Zélande a l'un des taux d'adhésion à des gangs les plus élevés au monde. Il y a environ 8.000 membres de gangs dans le pays (sur environ 5 millions d'habitants), selon les estimations les plus récentes de la police, et beaucoup souffrent de la pauvreté urbaine.