Qui est Eric Adams, le nouveau maire de New York ?

Pas de surprise. Eric Adams a été élu facilement à la mairie de New York ce mardi 2 novembre, en écrasant son rival républicain Curtis Silwa.

Selon des résultats préliminaires, le Démocrate de 61 ans a raflé 67% des suffrages exprimés contre 27% pour son rival. Il va ainsi devenir le second maire afro-américain de l'histoire de New York. Portrait.

Un ancien policier victime de violence policière

L'histoire d'Eric Adams est digne d'une fiction. Alors qu'il n'était âgé que de 15 ans, il a été arrêté par la police avec son frère. Selon le politicien, les agents les ont frappés à plusieurs reprises dans les parties génitales, au point d'uriner du sang pendant plusieurs jours après l'incident. Des années plus tard, alors qu'il revivait l'incident à chaque voiture de police croisée, il décide d'entrer dans les forces de l'ordre pour mettre l'épisode derrière lui et faire évoluer le département de New York (NYPD).

Pendant plus de vingt ans, il gravit les échelons en luttant contre le racisme dans les rangs de la police. Il finit par être nommé capitaine, tout en continuant de critiquer certaines pratiques et mesures utilisées par les forces de l'ordre à New York. Alors qu'il avait déjà candidaté pour intégrer le Congrès américain à 33 ans, il finit par quitter les rangs pour assouvir ses ambitions politiques.

Élu de longue date à New York

Comme pendant sa carrière de policier, Eric Adams prend le temps de monter les échelons. En 2007, peu après avoir quitté la NYPD, il entre au sénat de la ville de New York. Il critique alors le «stop-and-frisk» (littéralement «interpellation et fouille») de la police new-yorkaise, une méthode qui, selon lui, viole les droits des minorités. Il défend également le mariage homosexuel.

En 2013, il quitte le sénat local pour devenir le président du district de Brooklyn. Une élection qui lui permet d'être la première personne de couleur à obtenir ce poste. Il devient ainsi une figure majeure de la politique new-yorkaise, gagnant une légitimité qui lui permet d'obtenir 31% des voix lors de la primaire démocrate pour la mairie de New York ce 22 juin. Après le report des voix des autres candidats éliminés, il obtient plus de 50% et, par extension, la nomination démocrate.

Une maladie qui l'a changé

La sécurité et la police ne sont pas les seuls sujets qui ont touché Eric Adams dans sa vie. En 2016, les médecins lui annoncent qu'il souffre du diabète. D'après ses déclarations, il perdait peu à peu la vue, et risquait également des amputations. Après avoir changé son régime alimentaire et commencé à travailler en marchant sur un stepper, il perd énormément de poids et retrouve peu à peu la santé.

Un épisode de sa vie qui l'a transformé en chantre de la nourriture équilibrée. Alors que la ville de New York se remet progressivement de la pandémie de coronavirus, il compte utiliser cette expérience pour réformer le système de santé de la ville.