Le nombre de personnes souffrant de la faim en forte hausse dans le monde, selon le Programme alimentaire mondial

Le nombre de personnes souffrant de la faim a dépassé les 45 millions, selon un document du Programme alimentaire mondial (PAM) publié ce lundi. Un nombre en forte hausse ces derniers mois et qui inquiète l’agence humanitaire.

«Des dizaines de millions de personnes regardent vers un abîme. Nous vivons des conflits, le changement climatique et le COVID-19, qui font augmenter le nombre de personnes souffrant de faim aiguë, et les dernières données montrent qu'il y a maintenant plus de 45 millions de personnes qui marchent vers le bord de la famine», a alerté David Beasley, le directeur du PAM, organisme d’aide alimentaire de l’ONU et de la FAO (Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture). Le PAM comptait environ 27 millions de personnes souffrant de la faim en 2019, et 42 millions au début de cette année 2021.

Ces 3 millions de personnes supplémentaires viennent en grande majorité d’Afghanistan, en proie à une véritable insécurité alimentaire et qui devient moins accessible aux aides humanitaires depuis le retour des talibans au pouvoir. Parmi ces 3 millions de personnes, entre 60.000 et 240.000 viennent également d’Ethiopie, de Haïti, de Somalie, de l’Angola, du Kenya et du Burundi, selon le communiqué du PAM.

Augmentation du coût de l'aide humanitaire

L’insécurité alimentaire est aujourd'hui particulièrement préoccupante à Madagascar, frappé par une grave sécheresse, et où environ 1,3 million de personnes sont sévèrement touchées par la faim. A l’inverse, au Sud-Soudan, ce sont les inondations qui ont englouti des villages entiers et plongé des milliers de personnes dans la misère. «On compte 7,2 millions de personnes en situation d'insécurité alimentaire grave, dont plus de 1,4 million en situation d'urgence et plus de 100.000 en situation de faim catastrophique», selon le rapport du PAM. En Syrie et au Yémen, des millions de personnes souffrent aussi gravement de la faim. Des informations de presse en provenance d'Afghanistan signalent des «familles obligées de vendre leurs enfants dans une tentative désespérée pour survivre», s'alarment les experts.

L’agence humanitaire regrette qu’avec l’envolée des prix des carburants et des denrées alimentaires, le coût de la prévention contre la famine est également en train de grimper, passant de 6,6 milliards de dollars au début de l’année à 7 milliards aujourd’hui. Selon l'indice des prix alimentaires de la FAO, les prix des denrées alimentaires ont atteint ce mois-ci leur niveau le plus élevé depuis dix ans. «Alors que le coût de l'aide humanitaire augmente de manière exponentielle, nous avons besoin de plus de fonds pour atteindre les familles du monde entier qui ont déjà épuisé leur capacité à faire face à la faim extrême», a ajouté David Beasley.

La semaine dernière, le directeur du PAM avait déclaré sur CNN que 6 milliards de dollars pourraient permettre de sauver des millions de personnes de la famine, encourageant ainsi les milliardaires à faire des dons. Elon Musk, PDG de Tesla et SpaceX, dont la fortune est estimée à plus de 300 milliards de dollars, a affirmé sur Twitter consentir à reverser cette somme au Nations unies à condition que le PAM explique clairement comment cet argent sera dépensé.