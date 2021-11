Benetton vend un hijab unisexe qui crée la polémique

La marque United Colors of Benetton a annoncé le lancement d’une collection de hijab unisexe en partenariat avec le rappeur italo-tunisien Ghali. Une décision qui ne plaît pas à tout le monde.

Le hijab de Benetton qui sera vendu 29,95 Livres sterling soit 35 euros est décrit par la marque comme «un hijab unisexe en tissu extensible avec un logo imprimé qui combine le logo de Benetton et le G de Ghali.» Le produit sera décliné en quatre coloris, noir, rouge, vert et jaune.

Pour le rappeur et producteur de disques Ghali, ce hijab était une évidence, il a ainsi déclaré lors de la Fashion Week de Milan : « Le hijab est un vêtement unique que je voulais absolument. Il n'y a eu aucune résistance de la part de la société pour l'inclure dans la collection. Quand j'étais enfant, j'étais harcelée à l'école, il n'y avait personne pour me représenter, alors que maintenant c'est la normalité. »

Benetton de « retour aux croisades »

Lancée fin septembre, la nouvelle collection de Benetton a enclenché une vague de critiques notamment via les réseaux sociaux. Plusieurs internautes font sur Twitter le rapprochement entre le design de ce hijab et la tenue des chevaliers des croisades. On peut ainsi lire «En l'an de grâce 1095, Godefroy part libérer Jérusalem ; en 2021, Benetton le ramène en France.»

Les politiques ont également réagi à ce hijab. La députée LREM, Aurore Bergé, a ainsi écrit : «Le Hijab inclusif ou la folie identitaire... On pense d'abord à une fake news tellement cela semble délirant. Mais c'est bien en vente. L'avantage ? On peut ne pas l'acheter. Et ne plus se rendre chez Benetton.»

L'avantage ? On peut ne pas l'acheter. Et ne plus se rendre chez Benetton. https://t.co/s4XnhEQbsr — Aurore Bergé (@auroreberge) November 8, 2021

Eric Zemmour a lui aussi critiqué le choix de la marque italienne : «Le ‘wokisme’ au service de l'islamisation du monde occidental.» Traditionnellement portée par les femmes musulmanes, des mouvements comme Men in Hijab lancé en 2016 en Iran, appellent les hommes à le porter pour soutenir les femmes