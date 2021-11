Malawi : un albinos élu député au parlement, une première dans l'histoire

Overstone Kondowe est devenu jeudi 4 novembre le premier député albinos du Malawi, pays du sud-est de l'Afrique où les personnes à la peau dépigmentée sont victimes de discriminations et de violences.

Vainqueur en octobre d'une élection partielle dans le centre du Malawi, ce militant de la cause albinos de 42 ans a été intronisé jeudi au Parlement.

«Etre la première personne atteinte d'albinisme à être élue à une telle fonction suscite des attentes élevées, pas seulement au Malawi, le monde entier attend avec impatience ce que je vais faire», a-t-il déclaré après la cérémonie.

«Aux personnes vivant avec un handicap, en particulier celles atteintes d'albinisme, je dis qu'elle ne doivent pas se sous-estimer», a-t-il ajouté. «Elles doivent travailler dur pour atteindre leur but. Je reste un modèle pour elles et je vais être une source d'inspiration afin qu'elles visent plus haut».

Victimes de rites de sorcellerie

L'albinisme est une maladie génétique rare, non contagieuse, caractérisée par un déficit dans la production de mélanine entraînant une absence complète ou partielle de pigments dans la peau, les cheveux et les yeux.

Au Malawi, comme dans d'autres pays d'Afrique, les albinos souffrent de discriminations, sont parfois agressés, soupçonnés d'être des «vampires». Certains sont même tués lors de rites de sorcellerie supposés susciter richesse et chance. En février dernier, Amnesty International estimait que plus de 20 albinos avaient été assassinés au Malawi depuis 2014.

Conseiller du président malawite Lazarus Chakwera sur ce sujet, Overstone Kondowe a fondé l'Association des personnes atteintes d'albinisme au Malawi en 2016.

«L'élection de M. Overstone est un pas de géant vers la protection des droits des personnes atteintes d'albinisme au Malawi et en Afrique dans son ensemble», a salué Ikponwosa Ero, première experte indépendante des Nations unies pour les droits des personnes atteintes d'albinisme.