COP26 : un «pacte de Glasgow» a été adopté pour accélérer la lutte contre le réchauffement

La Cop26 a adopté samedi un «pacte de Glasgow» destiné à accélérer la lutte contre le réchauffement climatique, mais sans assurer de le contenir à 1,5°C ni répondre aux demandes d'aide des pays pauvres.

L'adoption définitive du texte est intervenue à l'issue de deux semaines de négociations éprouvantes, d'un coup de marteau du président britannique de la conférence mondiale sur le climat et après des changements de dernière minute introduits par la Chine et l'Inde sur la question des énergies fossiles. La conférence sur le climat de Glasgow (Ecosse), qui devait se terminer ce vendredi, s'était finalement poursuivi ce samedi après une nouvelle nuit de consultations. Ce samedi, son président, le Britannique Alok Sharma, avait indiqué qu'il s'agissait d'un «moment de vérité pour notre planète».

«Et c'est aussi le moment de vérité pour nos enfants et nos petits-enfants». Il avait également admis que le monde n'avait pas tenu les promesses faites lors de l'adoption de l'accord de Paris en 2015 mais que le projet de déclaration finale de la COP26 «reconnaissait ce fait et appelait à y répondre».

Un nouveau projet de déclaration finale de la conférence mondiale sur le climat publié par la présidence britannique n'avait pas débouché sur les avancées espérées et une nouvelle séance plénière à la mi-journée s'annonçait houleuse.

Après un sommet accueillant plus de 120 chefs d'Etat, des annonces en tout genre sur les forêts ou le méthane et deux semaines de négociations menées jour et nuit, Londres espérait toujours conclure samedi la COP26 en «gardant en vie» l'objectif le plus ambitieux de l'accord de Paris, limiter le réchauffement à 1,5°C par rapport à l'ère pré-industrielle.

Alors que le monde se trouve toujours, selon l'ONU, sur la trajectoire «catastrophique» d'un réchauffement de +2,7°C, le nouveau texte préserve les avancées en matière de réductions d'émissions et sur les énergies fossiles, principales sources de gaz à effet de serre.