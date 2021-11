Tesla : Elon Musk a vendu pour près de 7 milliards de dollars d’actions en une semaine

Elon Musk, le patron de Tesla, a vendu cette semaine pour plus de 6,9 milliards de dollars d’actions de sa société, soit 6,03 milliards d'euros, selon les documents publiés vendredi par la Securities and Exchange Commission (SEC), le régulateur américain des marchés.

Comme l'intéressé l’a expliqué lui-même, il ne touche pas de salaire. Vendre ses actions constitue donc pour Elon Musk un moyen de payer ses impôts. Mais cette opération n'est pas non plus sans risque.

Avant de se lancer, le directeur général de Tesla avait d'ailleurs décidé de publier un sondage sur le réseau social Twitter. En effet, Elon Musk s’était directement tourné vers les internautes afin de leur demander s’il devait vendre «10% de ses actions chez Tesla», son entreprise de voitures électriques. Quelque 3,5 millions utilisateurs avaient ainsi voté, et 57,9% des voix avait répondu de manière favorable.

Much is made lately of unrealized gains being a means of tax avoidance, so I propose selling 10% of my Tesla stock.





Do you support this? — Elon Musk (@elonmusk) November 6, 2021

Deux jours après ce sondage, les actions de la société avaient chuté de 15,4 %. Mais comme le rappelle le site de la BBC, «Tesla est le constructeur automobile le plus valorisé au monde, avec une valeur boursière de plus de un milliard de dollars».

Vendredi, Elon Musk a alors vendu 1,2 millions d’actions détenues par sa fiducie, soit un montant de plus de 1,2 milliard de dollars (1,05 milliard d'euros), comme le précise les documents publiés par la SEC. Cette somme s’ajoute également à sa vente de 3,6 millions d’actions d’une valeur de 4 milliards de dollars (3,50 milliards d'euros), et des 934.000 actions supplémentaires pour environ 1,1 milliard de dollars soit plus de 961 millions d'euros.

1,4 milliard de dollars lui seront taxés

Au total Elon Musk a donc cédé plus de 5,1 millions de titres du constructeur de véhicules électriques, dont 4,2 millions environ étaient logés dans un trust (3,67 millions d'euros). Environ 1,4 milliard de dollars (soit 1,22 milliard d'euros) au titre de la fiscalité sur les plus-values seront ainsi ponctionnés, sur les 6,9 milliards de dollars (6,03 milliards d'euros) qu’a gagné Elon Musk en vendant ses actions cette semaine. Une valeur non négligeable, puisqu’il s’agit de l’une des plus importantes cessions jamais observées sur une période aussi courte et sans que la vente ne soit contrainte ou ne rentre dans le cadre d’une succession.

Et bien qu’Elon Musk aurait pu vendre ses actions à un prix encore plus élevé avant son tweet, il faut savoir que l’homme originaire de l’Afrique du Sud avait déjà enclenché la vente d’au moins une partie de ces actions sur la base d’un plan de négociation préétabli depuis le 14 septembre dernier, comme le précise également les documents. Il semble que sa décision de vendre pour payer ses impôts était déjà actée, d’autant plus qu’elle intervient alors que les démocrates américains ont récemment proposé «une taxe des milliardaires» qui pourrait taxer les plus riches sur leurs «gains non réalisées».

En attendant, les documents déposés vendredi auprès de la SEC, rappelle qu’Elon Musk détient tout de même à l’issue de l’opération, 1,22 million d’actions Tesla en libre accès (1,07 millions d'euros), ainsi que 166,2 autres millions logées dans un trust (soit 145,24 millions d'euros), dont la valeur totale est estimée à 173 milliards de dollars (soit environ 151 millions d'euros). Ce qui contribue à faire du cinquantenaire, l’homme le plus riche au monde, grâce à une fortune totale qui s’élève à 281,6 milliards de dollars, soit 246 milliards d’euros.