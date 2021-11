Ukraine : la Russie mobilise son armée à la frontière et inquiète les Occidentaux

Les chefs de la diplomatie américaine et française, Antony Blinken et Jean-Yves Le Drian, ont dénoncé samedi 13 novembre une «inquiétante activité militaire russe» à la frontière ukrainienne.

Depuis le début du mois de novembre, les mouvements de troupes de l'armée russe sont surveillés de près par les autorités américaines. Des photographies satellite diffusées dans la presse font état d'un important rassemblement de matériel militaire, dont des chars d'assaut, dans le camp d'entraînement de Ielnia, à 300 kilomètres de la frontière ukrainienne. Des images qualifiées d'«inhabituelles» par le Pentagone.

«Nous ne connaissons pas clairement les intentions de Moscou, mais nous connaissons son plan de bataille», a déclaré vendredi 12 novembre Antony Blinken au côté de son homologue ukrainien, venu à Washington signer un nouveau partenariat stratégique avec les Etats-Unis.

Moscou dément

«Nous craignons que la Russie ne commette la grave erreur de tenter de répéter ce qu'elle a entrepris en 2014, lorsqu'elle a rassemblé des forces le long de la frontière et pénétré en territoire ukrainien en prétendant à tort avoir été provoquée.»

La France a de son côté mis en garde la Russie contre toute «nouvelle atteinte à l'intégrité territoriale de l'Ukraine». Des soupçons fermement condamnés par Moscou.

«La Russie ne représente de menace pour personne. Nous nous occupons de nos propres affaires et prenons des mesures pour assurer notre sécurité si nécessaire, s'il y a des actions provocatrices de nos opposants près de nos frontières», a déclaré le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, évoquant des forces de l'Otan «très très actives» dans la «proximité immédiate» des frontières russes.

Ces nouvelles tensions s'inscrivent dans un contexte géopolitique lourd en Europe de l'Est. Tandis que l'Union européenne accuse la Biélorussie, alliée de Vladimir Poutine, d'orchestrer une crise migratoire à la frontière polonaise, la guerre du Donbass s'enlise en Ukraine.

Depuis 2014 et l'annexion de la Crimée par la Russie, l'Ukraine est toujours en conflit avec des séparatistes prorusses dans l'est de son territoire. La Russie est accusée par Kiev et les Occidentaux de soutenir militairement et financièrement les séparatistes, ce qu'elle dément.