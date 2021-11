Vidéo : une maman éléphant tente de réanimer son petit électrocuté

Les images ont soulevé une vague d'émotions. Des médias indiens ont relayé ce mercredi une vidéo d’une mère éléphante tentant, en vain, de réanimer son petit, électrocuté par des fils électriques, dans l'état du Kerala au sud de l’Inde.

La mère éléphante a commencé par donner quelques coups de patte à son petit, comme pour tenter de le réveiller, alors qu’il était allongé sur le sol, immobile. Sur la vidéo, relayée notamment par Times of India, on la voit réussir à le retourner sur le dos, mais ce dernier est resté inerte. Comprenant certainement que son petit est mort, la mère éléphante le caresse alors doucement avec sa trompe avant de reculer et de s’en aller.

Heart-wrenching! A mother elephant tries to wake a three-year-old dead calf after the tusker came in contact with an electric wire in Palakkad district of the southern Indian state of #Kerala





(Disclaimer: Some viewers may find the video disturbing)

