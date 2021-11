États-Unis : une voiture fonce sur la foule lors d’une parade de Noël, au moins 5 morts et 40 blessés

Une voiture a percuté dimanche une foule rassemblée pour une parade de Noël à Waukesha (Wisconsin, États-Unis). Un premier bilan fait état de cinq morts et de quarante blessés.

Les faits se sont produits aux alentours de 16h30 dans cette petite ville située au nord de Chicago. Des dizaines de personnes défilaient dans la rue principale de Waukesha à l’occasion de la 58ème parade de Noël lorsqu’un «SUV rouge a renversé les barrières côté ouest pour se diriger sur Main Street» a expliqué le chef de la police locale Dan Thompson.

Selon plusieurs témoins, le véhicule aurait fait irruption derrière un groupe de musiciens et aurait alors foncé sur la foule et renversé plusieurs personnes. Un policier présent sur les lieux a fait usage de son arme à feu pour tenter de stopper le véhicule, a précisé Dan Thompson, ajoutant qu’aucun passant n’a été blessé par cet agent.

Il a eu «des morts» renversés par ce SUV, et au moins une vingtaine de blessés dont 12 enfants, qui ont tous été transportés à l’hôpital, selon les premières estimations dimanche soir. Ce lundi matin, les autorités locales ont avancé un bilan provisoire de cinq morts et au moins quarante blessés.

Quelques heures après le drame, la police a indiqué avoir retrouvé un véhicule suspect, et qu’une personne a été placée en détention dans le cadre de l’enquête. Pendant que celle-ci suit son cours, les autorités locales ont pris la décision de fermer les écoles ce lundi, et certaines même pendant toute la durée des investigations.

La Maison blanche alertée

Le président américain Joe Biden a été informé de cet incident et la Maison Blanche «se tient précisément informée de la situation à Waukesha et nos cœurs se brisent face à tous ceux qui ont été frappés par ce terrible incident», a indiqué un responsable de la présidence américaine. «Nous avons contacté les responsables locaux et de l'État pour offrir notre aide si nécessaire», a-t-il ajouté.

Le sénateur du Wisconsin Ron Johnson a déclaré qu'il offrait ses «pensées et prières» aux victimes de Waukesha. «Ma gratitude envers les forces de l'ordre, le personnel médical et les membres de la communauté qui interviennent», a-t-il tweeté. Le gouverneur du Wisconsin, Tony Evers, a déclaré que sa femme et lui priaient pour «les enfants, les familles et les membres de la communauté touchés par cet acte insensé».