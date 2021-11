Justin Bieber en Arabie saoudite : la fiancée de Jamal Khashoggi lui demande d’annuler son concert

«Cher Justin (…), ne chantez pas pour les meurtriers de mon bien-aimé Jamal». Dans une lettre ouverte publiée dans le Washington Post, la fiancée de Jamal Khashoggi, journaliste saoudien assassiné en octobre 2018 au sein du consulat d’Arabie saoudite à Istanbul (Turquie) demande à Justin Bieber de ne pas se rendre en Arabie saoudite pour un concert en marge du Grand prix de Formule 1.

«Si vous refusez d’être un pion de MBS (pour Mohammed ben Salmane, le prince héritier du royaume), votre message sera fort et clair : je ne me produis pas pour des dictateurs. Je choisis la justice et la liberté plutôt que l’argent», a écrit Hatice Cengiz.

Dans sa longue lettre expliquant pourquoi le chanteur devrait refuser de performer à Djeddah, le 5 décembre, elle rappelle le rôle de Mohammed ben Salmane dans l’assassinat de son mari. Selon le renseignement américain, le prince a approuvé l’opération pour éliminer le dissident qui aurait été torturé, assassiné puis démembré par des agents saoudiens.

David Guetta, DJ Snake, Jason Derulo eux aussi programmés

Rappelant que Justin Bieber avait indiqué vouloir se servir de son statut pour lutter contre le racisme, elle lui réclame la même chose pour défendre les droits humains en Arabie saoudite (la liberté d’expression ou religieuse n’existe pas, la charia permet d’utiliser la peine de mort ou les châtiments corporels, les femmes ne sont pas libres, etc.).

Justin Bieber n’est pas le seul artiste annoncé en marge du Grand prix de Formule 1, qui se tiendra le 5 décembre à Djeddah. David Guetta, Asap Rocky, Jason Derulo ou DJ Snake sont également annoncés sur le site internet de l’évènement.

En 2019, Nicki Minaj avait décidé d’annuler sa représentation à Djeddah. Elle avait indiqué vouloir apporter son soutien aux droits des femmes et des homosexuels, ainsi qu’à la liberté d’expression.