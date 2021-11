Malcolm X : sa fille Malikah Shabazz retrouvée morte dans son appartement

Malikah Shabazz, fille du célèbre militant de la cause noire Malcolm X, a été retrouvée morte, lundi 22 novembre 2021, à son appartement de New York (Etats-Unis). Elle était âgée de 56 ans.

Si la police n’a pas laissé filtrer beaucoup d’informations, il semblerait que la piste criminelle ne soit pas privilégiée par les forces de l’ordre, selon les médias américains.

Les autorités ont toutefois demandé une autopsie du corps de Malikah Shabazz, pour confirmer les causes de son décès.

I’m deeply saddened by the death of #MalikahShabazz. My heart goes out to her family, the descendants of Dr. Betty Shabazz and Malcolm X.





Dr. Shabazz was pregnant with Malikah and her twin sister, Malaak, when Brother Malcolm was assassinated.





Be at peace, Malikah. pic.twitter.com/YOlYoW4xDC

— Be A King (@BerniceKing) November 23, 2021