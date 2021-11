La célèbre Afghane aux yeux verts de National Geographic a fui les talibans

L’Afghane aux yeux verts, devenue célèbre il y a 30 ans à la suite de la parution de son portrait dans National Geographic, a été évacuée vers l’Italie, après la prise de Kaboul par les talibans vient d'annoncer Rome.

Selon «l’Associated Press», le Premier ministre italien Mario Draghi a déclaré avoir organisé l’évacuation de Sharbat Gula, âgée de 49 ans. «La ressortissante afghane est arrivée à Rome» a ainsi informé le communiqué officiel. Cette opération s’est déroulée dans le cadre de l’évacuation des Afghans par l’Occident à la suite de la prise de contrôle du pays par les talibans.

Le gouvernement a décidé de lui venir en aide à la suite de son appel au secours pour quitter l’Afghanistan. De plus, le communiqué précise que l’Italie a promis de l'accompagner dans l’intégration dans cette nouvelle vie.

Immortalisée en 1984

C’est en 1984 que le visage de Sharbat Gula avait fait le tour du monde grâce à son portrait en couverture de la revue «National Geographic». Le photographe de guerre, Steve McCurry avait saisi le regard vert intense de la jeune fille qui était alors âgée d’une douzaine d’années. A cette époque, Sharbat étudiait à l’école du camp de réfugiés de Nasir Bagh.

Orpheline, elle avait dû fuir son pays envahit par les Soviétiques en 1979, qui avaient tué ses parents. C’est accompagnée de ses frères et sœurs, et de sa grand-mère, qu’elle avait rejoint le Pakistan. Le reporter photographe l’avait retrouvée en 2002, et à nouveau photographiée.

Mariée de force à l’âge de 13 ans, et devenue mère de de cinq enfants, dont un décédé peu après sa naissance, elle avait refait surface en 2016. Accusée d’avoir acheté une fausse carte d’identité pakistanaise, les autorités avaient ordonné son expulsion.

Pour rappel, l'Italie était l'un des cinq pays occidentaux qui ont transporté par avion des centaines d'Afghans hors du pays après le départ des forces américaines et la prise de contrôle des talibans en août.