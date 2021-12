Vidéo : un basketteur assène un violent coup de poing à un adversaire lors d'un match

Mauvais perdant. Après un match de basket entre deux lycées américains, un joueur a violemment agressé un de ses adversaires, au moment de se serrer la main, à la fin de la rencontre.

Alors que les équipes de Nevada et Carlisle se croisent pour se saluer, après une large victoire des premiers (72-47), l’un des battus a asséné un gros coup de poing dans le ventre de son vis-à-vis, puis un autre en plein visage.

Alors que le jeune homme tombe, K-O, son agresseur tente encore de la frapper à la tête.

Heureusement, un coéquipier vient ceinturer le joueur violent et le met au sol, l’empêchant de se déchainer sur son partenaire.

Punches thrown last night after the Nevada/Carlisle game. pic.twitter.com/6dR2czboqE — Trackhound (@Trackhound11) December 1, 2021

Selon la plainte déposée, la victime a subi une «commotion cérébrale suffisamment grave pour le rendre inconscient». Quatre points de suture ont également dû lui être réalisés.

Aucun des responsables des équipes n’a pu indiquer aux médias américains pourquoi le joueur de Carlisle a agi de la sorte. Son superintendant a néanmoins tenu à indiquer qu'il subirait les conséquences de son acte, selon le code de conduite des étudiants, mais aussi via les procédures liées à la plainte. Il s’agirait d’un cas de «Class C Felony», pouvant conduire à une amende de 250.000 dollars et trois ans de prison ferme.