Italie : les mesures de restriction pour les non-vaccinés entrent en vigueur ce lundi

Face à la nouvelle flambée épidémique et à la circulation du variant Omicron en Europe, l’Italie met en place de nouvelles mesures de restriction sanitaire dès ce lundi, notamment concernant les personnes non-vaccinées.

Sa stratégie du gouvernement italien repose notamment sur un renforcement de son pass sanitaire. Dès ce lundi, pour accéder aux bars, restaurants, cinémas, théâtres, ou encore aux discothèques, les citoyens devront présenter un «Super Green Pass», une nouvelle version du pass sanitaire. À l’origine, le premier pass mis en place par le gouvernement pouvait s’obtenir avec une preuve de vaccination complète, une guérison du coronavirus, ou par un test de dépistage négatif de moins de 48 heures. Cependant, le «Super Green Pass», mis en place dès ce lundi, ne pourra pas être délivré avec un test de dépistage.

Ainsi, l'Italie ne permet l’accès à certains lieux qu’aux personnes vaccinées ou guéries du Covid-19, et ce à partir de 12 ans. Ces mesures seront en vigueur jusqu’au 15 janvier, sauf aggravation de la situation sanitaire.

Pass sanitaire valable neuf mois plutôt que douze

Les salariés non-vaccinés dans les établissements qui exigent le pass sanitaire renforcé pourront toutefois continuer à travailler, en respectant l’obligation de se faire tester toutes les 48 heures. Les autorités italiennes ont par ailleurs réduit la période de validité du pass sanitaire, passant de douze mois précédemment à seulement neuf mois et 14 jours après la dernière injection.

Depuis le 1er décembre, tous les Italiens âgés de plus de 18 ans peuvent prendre rendez-vous pour se faire administrer une dose de rappel du vaccin Pfizer. Cette troisième dose sera obligatoire à partir du 15 décembre pour tout le personnel de santé. L'obligation vaccinale, jusqu'à présent valable pour le personnel médical et enseignant, est également étendue au personnel administratif de ces deux secteurs, ainsi qu'à tous les membres des forces de l'ordre et aux militaires.

Pour l'heure, l'Italie, où la pandémie a déjà fait plus de 134.000 morts, enregistre moins de 10.000 nouveaux cas par jour, soit trois à quatre fois moins qu'en France. A ce stade, près de 85% des plus de 12 ans ont été complètement vaccinés, mais les autorités ont tout de même fait le choix de durcir les restrictions à l’approche des fêtes de fin d’année.