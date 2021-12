DIRECT - Coronavirus : Le régulateur européen estime que les cas positifs au variant Omicron, sont «légers» pour la plupart

De nombreux pays, dont la France, font face à une cinquième vague de l'épidémie. Six régions ont déjà activé le «plan blanc» pour réduire la tension dans les hôpitaux. A partir de ce jeudi, le masque est de retour dans les écoles. Suivez toute l'actualité liée au Covid-19 en France et dans le monde.

14h23

«Les cas semblent être pour la plupart légers, mais nous devons rassembler plus de preuves pour déterminer si le spectre de gravité de la maladie causée par l'Omicron est différent de celui de tous les variants qui ont circulé jusqu'à présent», a indiqué Marco Cavaleri, chef de la stratégie vaccinale de l'EMA, basée à Amsterdam.

14h10

Deux premiers cas du contagieux variant Omicron du coronavirus ont été détectés au Liban, a annoncé jeudi le ministre de la Santé.

«Deux cas détectés à travers un dépistage effectué à l'aéroport» sont des variants Omicron, a indiqué le ministre libanais de la Santé, Firas Abiad.

Les deux voyageurs en question étaient en provenance «d'Afrique», a-t-il dit, ajoutant qu'ils étaient «en quarantaine» depuis leur arrivée à Beyrouth.

11h30

Plus de 5 millions de tests de dépistage du Covid-19 ont été réalisés la semaine dernière, soit une hausse de près de 25% par rapport à la précédente, selon des chiffres publiés jeudi par le ministère de la Santé.

8h40

Selon Olivier Véran, 72.000 cas de Covid-19 ont été enregistrés en seulement 24 heures lundi dernier, «un triste record depuis le début de la pandémie».

07h55

Pour accélérer la campagne de rappel, Olivier Véran va signer «un arrêté qui va autoriser et inciter les pharmaciens qui le peuvent à ouvrir tous les dimanches sans limitation sur les mois de décembre et janvier», a-t-il annoncé sur France 2.

07h40

«Le plan Blanc sera probablement national dans quelques jours puisque chaque région l'une après l'autre le déclenche», a annoncé le ministre de la santé Olivier Véran sur le plateau de France 2. Cela permet «de mobiliser plus de soignants et davantage de secteurs privés».

07h15

Les autorités sanitaires américaines ont autorisé mercredi l'administration d'anticorps de synthèse développés par AstraZeneca, chez certains individus réagissant mal aux vaccins pour des raisons médicales, afin de les protéger contre le Covid-19 avant même toute exposition au virus.

C'est la première fois que l'Agence américaine des médicaments (FDA) autorise en urgence un tel traitement en pure prévention. Il ne s'agit pas pour autant «d'un substitut à la vaccination». Il n'est en effet autorisé que pour les personnes immunodéprimées (chez qui le vaccin est susceptible de moins bien marcher), ou celles ne pouvant être vaccinées pour des raisons médicales ( réactions allergiques).

6H55

Sur fond de reprise épidémique, qui reste sans commune mesure avec les bilans quotidiens dans d'autres pays, la Chine a donné pour la première fois son feu vert à un traitement contre le Covid-19.

Dans un avis publié mercredi, l'Agence nationale du médicament indique accorder une «approbation d'urgence» pour un traitement chinois contre le Covid-19 à base d'anticorps monoclonaux. Les anticorps monoclonaux s'attachent à la protéine en pointe du coronavirus, réduisant sa capacité de pénétrer dans les cellules humaines.

Le traitement, administré par injection, a été mis au point conjointement par la prestigieuse Université Tsinghua à Pékin, l'Hôpital No.3 de Shenzhen (sud) et l'entreprise Brii Biosciences. Les essais cliniques montrent que le traitement permet de réduire de 80% les hospitalisations et le risque de décès chez les patients fragiles, selon l'Université Tsinghua.

6h00

Une partie du protocole sanitaire de niveau 3 s'applique dès ce jeudi 9 décembre dans les écoles primaires. A savoir l'obligation du port du masque dans la cour de récréation (à partir du CP pour les élèves) et la limitation des activités physiques et sportives en intérieur.

Le renforcement de la limitation du brassage des élèves à la cantine sera mis en place à partir du lundi 13 décembre.

00h00

Sous la pression croissante de la cinquième vague de Covid-19, les agences régionales de santé (ARS) d'Ile-de-France, Occitanie, Pays de la Loire et Bourgogne-Franche-Comté ont annoncé le déclenchement du "plan blanc" dans tous leurs hôpitaux et cliniques.

Après la Corse la semaine dernière et Provence-Alpes-Côte-d'Azur mardi, six régions métropolitaines ont désormais réactivé le «plan blanc», qui permet notamment de déprogrammer des opérations et de réaffecter des personnels vers les services de soins critiques.

L'ARS Ile-de-France a justifié cette décision par «la tension (qui) s'est accentuée depuis plusieurs jours», les établissements de la région dénombrant mercredi 2.608 malades du Covid hospitalisés, dont 505 en soins critiques.