OVNI : un pilote de ligne publie une vidéo d'excellente qualité

Les images divisent. Un pilote de ligne affirme, vidéo à l’appui, avoir vu le 7 décembre denier voler une flotte d’ovnis, une dizaine de milliers de mètres au-dessus de l’Océan Pacifique. D’abord paru dans le journal The Mirror, la vidéo a créé un tollé sur les réseaux sociaux, les internautes criant aux etraterrestres et autres envahisseurs potentiels.

Alors que l’on dénombre des milliers de phénomènes d’ovnis chaque année, que la CIA a même déclassifié tous ses «dossiers ovnis» et que ces apparitions sont parfois inexplicables, il est important de ne pas se laisser avoir car il existe une grande différence pour ne pas dire un gouffre entre «ovnis» et «extraterrestres».

Olivier Sanguy, spécialiste de l’aéronautique et rédacteur en chef du site d’actualités spatiales de la Cité de l’Espace de Toulouse, explique que «les ovnis ont toujours existé. Ce sont des objets volants non-identifiés, ce qui veut dire que l’on ne peut avoir un avis véritable sur ce qu’ils sont, puisque comme leur nom l’indique, ils sont «non-identifiés».»

Il ajoute également, au vu du complotisme ambiant qui entoure cette question et des réactions que la vidéo (à regarder ci-dessous) a suscité, que «la croyance populaire fait sans cesse l’amalgame entre «ovnis» et «extraterrestres». Or, c’est un non-sens car les extraterrestres sont identifiables par définition. Cette confusion réside dans le fait qu’au travers de représentations culturelles (films, littérature et autres), on a donné un visage aux extraterrestres et on a brouillé les lignes entre ces représentations et les "ovnis", lesquels sont des phénomènes que l’on ne peut identifier clairement.»

