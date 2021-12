DIRECT - Coronavirus : un premier décès dû au variant Omicron enregistré au Royaume-Uni

De nombreux pays, dont la France, font face à une cinquième vague de l'épidémie. Six régions ont déjà activé le «plan blanc» pour réduire la tension dans les hôpitaux. Suivez toute l'actualité liée au Covid-19 en France et dans le monde.

13h57

La Suisse lance un projet destiné à soutenir le developpement de quatre médicaments anti-Covid avec des entreprises biopharmaceutiques suisses, a annoncé le ministère suisse de la santé. La Confédération a signé des contrats avec quatre entreprises biopharmaceutiques pour un montant total de 27 millions de francs suisses (25,9 millions d'euros) dans le cadre d'un programme visant à encourager les travaux sur les médicaments contre le Covid-19, indique l'Office fédéral de la santé publique dans un communiqué.

12h52

Le Royaume-Uni a enregistré au moins un décès provoqué par le variant Omicron, annonce Boris Johnson.

12h31

Ce week-end, 373.000 Français ont pris rendez-vous sur Doctolib pour leur dose de rappel.

7h03

Face à "un raz-de-marée d'Omicron" qui déferle sur le Royaume-Uni, le Premier ministre Boris Johnson a annoncé dimanche soir une forte accélération de la campagne de rappel vaccinal, avec l'objectif de proposer une troisième dose de vaccin contre le Covid-19 à tous les adultes d'ici fin décembre.

Misant sur cette troisième dose pour éviter de submerger les hôpitaux et de paralyser l'économie, Boris Johnson a annoncé avancer d'un mois l'objectif d'offrir cette piqûre de rappel à tous les plus de 18 ans en Angleterre. Ils pourront désormais en bénéficier avant le Nouvel An.

Les autres nations du Royaume-Uni (Ecosse, Irlande du Nord et Pays de Galles) vont également accélérer leur programme de vaccination.