La Nouvelle-Zélande va interdire la vente de cigarettes aux personnes nées après 2008

La Nouvelle-Zélande va interdire la cigarette à toute personne née après 2008. Le but est d’éliminer progressivement le tabagisme dans le pays.

A l’heure actuelle, la loi interdit aux jeunes néo-zélandais de moins de 18 ans d’acheter des produits contenant du tabac. D’après un projet de loi qui devrait être promulgué en 2022, à compter de 2027, l’âge minimum pour acheter du tabac augmentera d’un an tous les ans. De ce fait, toute personne née après 2008 ne pourra jamais acheter de tabac légalement.

A travers ce projet, annoncée le jeudi 9 décembre dernier, le gouvernement souhaite éliminer progressivement le tabagisme dans son pays.

New Zealand is taking a historic step towards our smokefree future.





We will implement bold measures, including banning the sale of cigarettes to future generations, as part of our #Smokefree2025 Action Plan. https://t.co/rx2tkrWJK9

— Ayesha Verrall (@drayeshaverrall) December 8, 2021