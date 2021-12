DIRECT - Coronavirus : Journée record de contaminations, depuis Avril

De nombreux pays, dont la France, font face à une cinquième vague de l'épidémie. Six régions ont déjà activé le «plan blanc» pour réduire la tension dans les hôpitaux. Suivez toute l'actualité liée au Covid-19 en France et dans le monde.

22h02

Les nouvelles encourageantes s'enchaînent pour Pfizer: le géant pharmaceutique a confirmé mardi que sa pilule anti-Covid réduisait de près de 90% les hospitalisations et décès chez les personnes à risque lorsque prise dans les premiers jours après l'apparition des symptômes.

Et une étude réalisée en Afrique du Sud a séparément estimé que le vaccin de Pfizer était globalement moins efficace contre le variant Omicron, mais protégeait toujours à 70% contre les cas graves de la maladie.

21h00

Le nombre de contaminations au Covid-19 a encore augmenté mardi, à 63.405 cas, soit le chiffre le plus haut depuis avril selon les données de Santé Publique France publiées mardi.

Le 8 avril, 84.999 nouveaux cas avaient été enregistrées.

19h38

Le Premier ministre néerlandais Mark Rutte a annoncé mardi la fermeture des écoles primaires la semaine prochaine et le prolongement des restrictions sanitaires actuelles jusqu'au 14 janvier à cause du nouveau variant Omicron.

«Les écoles fermeront à partir du 20 décembre, soit une semaine avant le début des vacances de Noël», a déclaré M. Rutte lors d'une conférence de presse.

17h42

Selon le directeur de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) Tedros Adhanom Ghebreyesus, «aucun variant du virus qui donne le Covid-19 ne s'est jusqu'à présent propagé aussi rapidement qu'Omicron». L'OMS estime que tous les pays sont désormais touchés.

16h09

L'Angleterre va mettre fin aux restrictions très strictes imposées aux arrivées depuis 11 pays africains, dont l'Afrique du Sud et le Nigeria, qui avaient été décidées pour lutter contre la propagation du variant Omicron.

Le ministre britannique de la Santé a annoncé ce mardi que les quarantaines, d'une durée de 11 nuits à l'arrivée sur le sol anglais, prendraient fin. Jusqu'à présent, parmi les voyageurs en provenance de ces 11 pays figurant sur la «liste rouge» britannique, seuls étaient acceptés les résidents britanniques ou les personnes de nationalité britannique ou irlandaise.

Ces 11 pays ne figureront plus sur la «liste rouge», à compter de demain.

15h15

Les grossesses sont plus souvent perturbées par le Covid-19, avec notamment plus de risques de naissances prématurées, montre une étude relayée mardi par les hôpitaux de Paris (APHP).

"Nous avons observé des liens entre un diagnostic de Covid-19 et plusieurs morbidités maternelles (dont) des naissances prématurées, des pré-éclampsies (élévation de la tension artérielle associée à une hausse des protéines dans les urines, ndlr), des hémorragies au moment de l'accouchement et des naissances par césariennes", résume cette étude menée en France par l'APHP et publiée fin novembre dans la revue PLOS.

13h40

L'Afrique pourrait n'atteindre l'objectif des 70% de vaccinés contre le Covid-19 qu'en août 2024, selon des projections révélées mardi par l'OMS, qui a de nouveau appelé à une accélération des campagnes de vaccination pour "sauver beaucoup de vies".

13h27

Pfizer a confirmé mardi que sa pilule anti-Covid réduisait de près de 90% les hospitalisations et décès chez les personnes à risque lorsque prise dans les premiers jours après l'apparition des symptômes, selon les essais cliniques.

Ces résultats s'appuient sur la totalité des participants aux essais, soit plus de 2.200 personnes, et confirment ce qui avait été annoncé début novembre à partir de résultats préliminaires. Pfizer a également annoncé que son traitement devrait rester efficace contre Omicron.

12h39

Le vaccin du laboratoire américain Pfizer est globalement moins efficace contre Omicron mais protège à 70% contre les cas sévères, selon une étude présentée mardi et réalisée en Afrique du Sud, qui a détecté le nouveau variant en novembre.

De nombreuses incertitudes planent sur la nature de cette nouvelle forme du Covid-19. Selon les premières observations des scientifiques, elle est plus contagieuse mais le nombre inhabituellement élevé de mutations qu'elle présente soulève de nombreuses craintes sur sa capacité à résister aux vaccins.

L'étude élaborée par la première assurance maladie privée du pays, Discovery, avec les scientifiques du Conseil sud-africain de la recherche médicale (SAMRC), se base sur les résultats de 78.000 tests PCR obtenus entre le 15 novembre et le 7 décembre. "La double dose du vaccin Pfizer montre une efficacité de 70% dans la réduction des hospitalisations", a déclaré lors d'une conférence de presse en ligne le président de Discovery, Ryan Noach. Le vaccin était auparavant efficace à 93% contre les cas sévères.

12h29

La France travaille à un renforcement des mesures aux frontières pour faire face au raz-de-marée du variant Omicron au Royaume-Uni, travail qui "aboutira dans les prochains jours", a indiqué mardi le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal.

09h45

La France dispose de suffisamment de doses de vaccin contre le Covid-19, a assuré la ministre déléguée chargée de l'Industrie Agnès Pannier-Runacher.

"Nous avons 27 millions de doses en stock. Nous aurons en janvier et en février des livraisons de 15 millions de doses par mois. Et dans le cadre européen, je me suis assuré à ce que nous ayons des commandes de 67 millions de doses en 2022 et 2023. (...) Cela veut dire que, quoi qu'il arrive, nous avons la capacité à vacciner les Français", a-t-elle déclaré à Sud-Radio.

08h51

"Il faut se préparer" au déploiement d'Omicron, "car les variants finissent toujours par s'imposer", a déclaré ce mardi matin le Premier ministre Jean Castex, au deuxième jour de son déplacement à Marseille, interrogé sur France Bleu Provence sur la cinquième vague de Covid-19. "La vérité, c'est qu'on ne sait pas exactement encore quand ce variant va se déployer, mais l'expérience nous conduit à dire qu'il faut s'y préparer car finalement les variants finissent toujours pas s'imposer", a développé le chef du gouvernement.

05h26

L'Australie va continuer à alléger les restrictions avant Noël en dépit d'une nouvelle hausse du nombre de cas de Covid-19 dans l'Etat le plus peuplé du pays, ont annoncé mardi les autorités.

04h23

Les autorités californiennes ont annoncé lundi qu'elles rétablissaient l'obligation de porter un masque dans tous les lieux publics clos afin de freiner un regain des cas de Covid-19 enregistré dans l'Etat depuis quelques semaines. Cette obligation, qui entrera en vigueur mercredi, s'applique à tous les individus, qu'ils soient vaccinés ou non.

00h01

L'utilisation des masques FFP2 contenant du graphène, déjà provisoirement suspendue en France, doit être évitée par précaution faute de données sur la toxicité de ce matériau synthétique, juge mardi l'agence de sécurité sanitaire Anses.

"L'Anses recommande aux autorités publiques de privilégier la mise sur le marché ou la mise à disposition de masques sans graphène", indique l'agence dans un communiqué après une expertise demandée par la Direction générale de la santé (qui dépend du ministère).