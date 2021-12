Covid-19 : En Suisse, retour du télétravail obligatoire

Le Conseil fédéral suisse a annoncé, ce vendredi 17 décembre, les nouvelles restrictions auxquelles le pays va devoir se plier dès lundi. Objectif, éviter une cinquième vague de l’épidémie.

Parmi les mesures prises, le retour du télétravail obligatoire. Mais pas que. «Seules les personnes vaccinées ou guéries auront désormais accès à l'intérieur des restaurants, des établissements culturels et des installations de sport et de loisirs ainsi qu'aux événements en intérieur», a indiqué le Conseil fédéral, dans un communiqué. De plus, dans les endroits où il n'est pas possible de porter le masque comme les discothèques et les bars, la Confédération applique la règle dite 2G+ qui oblige à présenter un test négatif, en plus du pass.

Réunions de 10 personnes autorisées

A l'approche des fêtes de Noël, le Conseil fédéral a également limité au nombre de 10 les réunions de personnes, enfants compris, si l'un des convives de 16 ans ou plus n'est pas vacciné ou guéri.

Pour les autorités fédérales, ces mesures doivent enrayer les infections des personnes non-vaccinées «parce qu'elles transmettent plus facilement le virus et sont plus fréquemment confrontées à des complications lorsqu'elles sont contaminées.»