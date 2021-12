Los Angeles : le rappeur Drakeo the Ruler tué dans les coulisses d'un festival de musique

Il devait se produire le week-end dernier aux côtés de Snoop Dogg, Ice Cube et 50 Cent. Le rappeur américain Drakeo the Ruler est mort dimanche, poignardé dans les coulisses du festival Once Upon a Time in LA.

Âgé de 28 ans, Darren Caldwell, de son véritable nom, a succombé à ses blessures une fois arrivé à l’hôpital.

Selon les informations communiquées par l’organisation du festival, qui a annulé la suite du show peu après l’annonce du drame, la disparition de Drakeo The Ruler fait suite à «une altercation dans les coulisses», sans apporter davantage de précisions. D’après CNN, la police locale n’a pour le moment procédé à aucune arrestation.

«Je suis attristé par les événements de la nuit dernière lors du festival Once Upon a Time in LA. Mes condoléances vont à la famille et aux êtres chers de Drakeo the Ruler», a réagi Snoop Dogg sur Twitter. Le chanteur canadien Drake, qui a un temps collaboré avec lui, a également fait part de sa profonde tristesse.

Originaire de la côte ouest, Drakeo The Ruler s’était fait connaître en 2015, avec sa chanson « I’am Mr Mosely ». Mais la suite de sa carrière fut plus chaotique, marquée notamment par des démêlées avec la justice.

En 2017, il avait été interpellé pour possession d’armes. L’année suivante, il avait été incarcéré pour meurtre, avant d’être finalement acquitté en 2019, puis libéré en 2020 suite à un accord avec la justice.