Affaire Epstein : Les délibérations du procès de Ghislaine Maxwell débutent

Jugée depuis le 29 novembre pour crimes sexuels, Ghislaine Maxwell devrait connaître son sort d’ici Noël, si les jurés, dont les délibérations ont débuté hier soir, parviennent à se mettre unanimement d’accord.

Ghislaine Maxwell, qui a été dépeinte par la procureure comme étant «une prédatrice sophistiquée qui savait très bien ce qu’elle faisait», est accusée d’avoir été complice de Jeffrey Epstein entre 1994 et 2004. C’est elle qui aurait mis en place le système de recrutement des jeunes filles, que le milliardaire abusait sexuellement.

Le procès qui devait durer jusqu’en janvier pourrait trouver une conclusion plus rapide. Après trois semaines de débats, les jurés ont commencé leur délibération lundi 20 décembre 2021 en fin de journée et doivent les reprendre ce mardi matin. Cependant, si les jurés ne parviennent pas à un accord, le procès pour être annulé et repartir à zéro.

Ghislaine Maxwell plaide non coupable

Depuis le début des débats, quatre femmes ont apporté leurs témoignages contre la fille de l'ancien magnat des médias Robert Maxwell. Deux de ces témoins ont par ailleurs affirmé que Ghislaine Maxwell, les avait incités à prodiguer des massages à Jeffrey Epstein, ceux-ci s'achevant par des actes sexuels.

Des témoignages remis en cause par la défense. Ces quatre témoins "ont toutes changé leur version quand le fonds Epstein a été ouvert", a-t-elle affirmé, évoquant un mécanisme officiel de réparations puisées dans la fortune du milliardaire après sa mort.

De son côté, l’ancienne compagne de Jeffrey Epstein a refusé de témoigner. Elle avait ainsi déclaré vendredi 17 décembre : « Votre honneur, le ministère public n'a pas fourni de preuve au-delà du doute raisonnable, je n'ai donc pas besoin de témoigner. »

Ghislaine Maxwell plaide non coupable de tous les chefs d'accusation, pour lesquels elle encourt jusqu'à un total de 80 ans de prison, dont un maximum de 40 ans pour trafic de mineurs.