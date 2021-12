Joe Biden présente Commander, le nouveau chien de la Maison blanche

De quoi divertir les Américains, alors que l’administration de Joe Biden subit d’importants revers politiques. Le président des États-Unis a présenté le nouveau chien de la Maison blanche, Commander.

Dans une vidéo postée sur son compte Twitter officiel, Joe Biden a souhaité la bienvenue au petit berger allemand de trois mois au sein de la Maison blanche. «Découvrez le nouveau membre de la famille», a-t-il tweeté.

Welcome to the White House, Commander. pic.twitter.com/SUudQnPv29 — President Biden (@POTUS) December 20, 2021

Meet the newest Biden. pic.twitter.com/JHAbH53iRk — President Biden (@POTUS) December 20, 2021

On y voit le président américain caressé et joué avec son nouveau compagnon à quatre pattes, et le promener en laisse en compagnie de son épouse Jill. Selon les informations de CNN, le petit chiot aurait été offert au président américain par son frère, James et sa belle-sœur Sara à l’occasion de son 79ème anniversaire.

En juin dernier, le premier chien des Biden, Champ, un berger allemand, est décédé à l’âge de 13 ans. Leur autre chien, Major, avait aussi été au cœur d’une polémique cette année, pour avoir mordu plusieurs membres du personnel de la Maison blanche. Il avait alors été envoyé dans le Delaware pour suivre des cours de dressage, et s’y trouve toujours.

La famille avait également promis d’adopter un chat. L’attaché de presse de la Première dame des États-Unis a confirmé à CNN qu’un petit félin rejoindrait la ménagerie de la Maison blanche au mois de janvier.

Faut-il y voir une tentative de reconquête du coeur des Américains ? Le président souffre d’une cote de popularité très basse, et peine à faire passer ses réformes à cause de nombreux blocages politiques, qui viennent même parfois de son propre camp. Aux États-Unis, les animaux domestiques des personnalités suscitent une vive curiosité de la population, et sont particulièrement appréciés et choyés.