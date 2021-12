Un couple découvre une ruche de 80.000 abeilles derrière le mur de sa salle de bains

Une découverte improbable. Stefanie et Dan Graham, un couple résidant en Floride (Etats-Unis), ont eu la surprise de trouver pas moins de 80.000 abeilles derrière le mur de leur douche.

Alerté par les bourdonnements, le couple a fait appel à Elisha Bixler, apicultrice et star des réseaux sociaux. Lors de cette intervention, cette dernière a abattu un mur, puis est tombée sur une ruche géante, étendue sur plus de deux mètres de haut.

href="https://www.tiktok.com/@howsyourdayhoney3">@howsyourdayhoney3

Would you eat the honey? #beetok

♬ Fall Sounds - Lofee