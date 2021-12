Belgique : des scènes de «guerre» lors d’un match de football

De violents incidents sont survenus dimanche en Belgique lors de plusieurs matchs du championnat de football national.

«Des scènes de guerre». Par ces termes, la Fédération belge a qualifié les violences lors des rencontres Beerschot-Antwerp et Standard de Liège-Charleroi.

«Des hommes cagoulés sont entrés sur le terrain. Ce sont des scènes de guerre et les images sont choquantes, avec pour conséquence qu'un match (Standard-Charleroi) n'a pas pu être joué jusqu'à son terme», a regretté la Fédération (RBFA) dans un communiqué.

Une mise en examen pour tentative d'homicide

Dimanche soir, la rencontre opposant le Standard à Charleroi a été arrêtée à la 88e minute, à la suite de jets de nombreux fumigènes depuis les tribunes et d'un envahissement de terrain par des dizaines de fans liégeois.

Standard liège vs Charleroi



05/12/21pic.twitter.com/XRBxCJ9yEL — ULTRAS (@fotos_ultras) December 6, 2021

Plus tôt dans la journée de dimanche, lors du derby d'Anvers entre le Beerschot et l'Antwerp, un supporter du Beerschot avait traversé le terrain pour aller lancer un fumigène dans une tribune occupée par des fans adverses. Il a été mis en examen pour tentative d'homicide et incendie criminel.

La ministre de l'Intérieur Annelies Verlinden a elle pointé des «événements hallucinants au cours desquels le comportement de certains supporters a mis la sécurité de beaucoup en danger».