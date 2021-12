DIRECT - Coronavirus : encore plus de 2.100 vols annulés aujourd'hui

Face à la flambée épidémique, le gouvernement français doit annoncer de nouvelles mesures ce lundi 27 décembre. Suivez toute l'actualité liée au Covid-19 en France et dans le monde.

12h48

Plus de 2.100 vols ont encore été annulés par les compagnies aériennes à travers le monde le lundi, le variant Omicron du Covid-19 perturbant les voyages pendant les fêtes avec notamment des pilotes malades ou en quarantaine.

Selon le dernier bilan du site Flightaware lundi à 12H30 (11H30 GMT), ces perturbations concernaient surtout la Chine, l'Indonésie et les Etats-Unis (un quart du total). Flightaware a recensé près de 8.000 annulations pendant le week-end de Noël, et en prévoit déjà 800 pour mardi. Le site comptait environ 80.000 vols commerciaux par jour dans le monde, avant la vague d'annulations qui a commencé vendredi.

12h11

L'Américaine Mikaela Shiffrin, en tête de la Coupe du monde féminine de ski alpin, a annoncé sur ses réseaux sociaux qu'elle avait été testée positive au Covid-19, et qu'elle manquerait donc les courses de Lienz (Autriche) mardi et mercredi.

11h43

La ville chinoise de Xi'an (nord) a promis d'imposer les mesures "les plus strictes" face au risque épidémique, après le dépistage de plusieurs centaines de cas de Covid dans la métropole en confinement.

Les 13 millions d'habitants de la ville célèbre pour l'armée souterraine du premier empereur de Chine sont contraints de rester chez eux depuis jeudi, avec le droit de sortir seulement une fois tous les trois jours pour le ravitaillement. Mais alors que la ville a fait état lundi de 150 cas supplémentaires de Covid-19, portant le total à environ 650 depuis le 9 décembre, les autorités ont imposé une interdiction de rouler aux véhicules particuliers. Seuls les automobilistes impliqués dans la lutte anti-épidémique ont le droit de prendre le volant, a précisé la mairie dans un message diffusé sur les réseaux sociaux.

08h36

Djillali Annane, chef réanimation : «l'hôpital a perdu son élasticité», dans #LaMatinale pic.twitter.com/OLLYyQnOHc — CNEWS (@CNEWS) December 27, 2021

06h00

Pas de trêve des confiseurs face à l'offensive d'Omicron : l'exécutif se mobilise pour hâter la transformation du pass sanitaire en pass vaccinal, mais aussi pour "réévaluer" dès maintenant la situation créée par la poussée fulgurante du nouveau variant. Le président Emmanuel Macron tiendra par visioconférence un conseil de défense sanitaire consacré au Covid-19 à 16H00, une heure avant le Conseil des ministres qui doit adopter le projet de loi instaurant le pass vaccinal.

01h55

Le nouveau Spider-Man est devenu le premier film de l'ère Covid à engranger plus d'un milliard de dollars, durant le weekend de Noël dans le box-office, a indiqué dimanche Exhibitor Relations, cabinet spécialisé dans l'industrice cinématographique.

00h50

Le Pérou achètera 55 millions de doses de vaccins contre le Covid-19 en 2022 pour faire une quatrième injection au personnel médical et aux populations vulnérables, a indiqué le gouvernement.

00h47

Plus de 60 navires de croisière font l'objet d'enquêtes par les autorités sanitaires américaines après l'apparition de cas de Covid-19 à bord, peut-on lire dimanche sur le site des CDC, principale agence de santé publique aux Etats-Unis. Ces 60 navires ont atteint le "seuil" fixé par les "Centers for Disease Control and Prevention" pour mériter une telle enquête.

00h13

Environ 7.900 vols ont été annulés par les compagnies aériennes à travers le monde le week-end de Noël, le variant Omicron du Covid-19 poursuivant sa progression fulgurante pendant les fêtes, y compris dans les personnels navigants, contaminés ou exposés au virus.