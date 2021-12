DIRECT - Coronavirus : jusqu'à 1.000 euros d'amende par salarié pour les entreprises récalcitrantes au télétravail

La France fait face à une déferlante du variant Omicron, poussant le gouvernement à prendre de nouvelles mesures, notamment sur le pass vaccinal, le télétravail, ou encore le port du masque en extérieur. Suivez toute l'actualité liée au Covid-19 en France et dans le monde.

09h13

"L'ensemble des foires et salons ne sont pas concernés par les jauges" fixées lundi pour freiner le variant Omicron du Covid-19, a déclaré jeudi le ministre délégué chargé du Tourisme et des PME, Jean-Baptiste Lemoyne.

Les zoos et parcs d'attractions ne sont pas non plus concernés par ces jauges fixées à 2.000 personnes maximum en intérieur et 5.000 en extérieur pour freiner le variant Omicron, a ajouté M. Lemoyne sur RMC.

08h45

Alors que le gouvernement impose trois à quatre jours de télétravail par semaine à partir de lundi prochain, les entreprises récalcitrantes risqueront une amende jusqu'à 1.000 euros par salarié, annonce sur LCI la ministre du Travail Elisabeth Borne.

Un amendement au projet de loi sur le pass vaccinal va être déposé d'ici à la fin de semaine.

05h07

Le nombre de nouveaux cas de Covid a été quasiment multiplié par trois en une semaine et continue de progresser de manière "préoccupante" en Guadeloupe, où le variant Delta reste majoritaire, ont annoncé l’ARS et la préfecture.

Quelque 543 cas ont été recensés du 20 au 26 décembre, contre 203 la semaine précédente et "près de 850 cas ont été recensés en moins de 3 jours" pour le début de la semaine allant du 27 décembre au 2 janvier, a précisé Valérie Denux, directrice générale de l'Agence régionale de santé (ARS), lors d'une conférence de presse. "La situation de cette semaine est vraiment très très préoccupante", a-t-elle expliqué.

02h04

Le régulateur mexicain des médicaments a autorisé mercredi l'utilisation en urgence du vaccin cubain Abdala contre le Covid-19, ont annoncé les autorités.

00h41

L'Argentine, après les Etats-Unis lundi, puis l'Espagne, a annoncé une réduction de la quarantaine pour personnes positives au Covid, de 10 à 7 jours, pour tenter de minimiser l'impact sur l'activité économique face à une flambée record des cas ces derniers jours sur fond de présence du variant Omicron.