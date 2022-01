Invasion du Capitole : un an après, Joe Biden accuse directement Donald Trump

Un an après l'invasion du Capitole, le 6 janvier 2021, Joe Biden s'en est pris fermement à Donald Trump, son prédécesseur.

L'ex-locataire de la Maison Blanche a «tenté d'empêcher un transfert pacifique du pouvoir», a dénoncé Joe Biden lors d'un discours prononcé ce jeudi. Il a «créé et répandu un tissu de mensonges à propos de l'élection de 2020. Il l'a fait car il préfère le pouvoir aux principes, et parce que son ego blessé lui importe plus que notre démocratie.»

Here is the truth: The former president of the United States has created and spread a web of lies about the 2020 election.





He’s done so because he values power over principle. Because his bruised ego matters more to him than our democracy or Constitution.

— President Biden (@POTUS) January 6, 2022