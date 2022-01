Covid-19 : le PDG de Moderna estime nécessaire une quatrième dose à l'automne

Stéphane Bancel, PDG de Moderna, a estimé qu’une quatrième dose de vaccin pourrait être nécessaire à partir de l’automne 2022.

Le président de Moderna a expliqué qu’avec la perte d’efficacité des vaccins après une certaine durée, une quatrième dose se montrerait nécessaire.

De plus, avec le variant Omicron plus contagieux que jamais, la majorité des pays affichent des taux de contaminations toujours plus grands. La campagne de vaccination pour la troisième dose, lancée il y a quelques mois, bat également des records.

Selon CNBC, lors d’une conférence de Goldman Sachs, Stéphane Bancel a réaffirmé la nécessité de cette troisième dose. Pour lui, celle-ci serait suffisante pour protéger la population jusqu’à la fin de l’hiver. Néanmoins, il estime nécessaire qu’une quatrième dose devienne obligatoire à l’automne 2022 car l’efficacité du rappel va baisser au cours des mois, comme ce fut le cas avec les deux premières injections.

Selon une étude de l'agence de santé britannique, la troisième dose est efficace à 75% contre le virus, deux semaines après l'injection. Cette efficacité baisserait à 70% après quatre semaines, et chuterait jusqu’à seulement 50-40 % au bout de dix semaines.

Les déclarations de Stéphane Bancel s’appuient sur les prévisions scientifiques affirmant que dans le futur, «nous allons devoir vivre avec» le Covid-19.

Il a également évoqué la question de l'immunité collective, avec la propagation éclair du variant Omicron, qui a vivement surpris le corps scientifique et médical. Cette mutation surprenante laisse penser au PDG de Moderna que d’autres mutations du virus sont à prévoir et appelle donc «à la prudence»