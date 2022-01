DIRECT - Coronavirus : 230.000 Français ont reçu une première dose cette semaine, un record depuis septembre

La France fait face à une cinquième vague de l'épidémie de Covid-19, poussant le gouvernement à prendre de nouvelles mesures. Suivez ici toute l'actualité liée à la situation sanitaire en France ou dans le monde.

09h54

Dans une vidéo sur Twitter, le ministre de la Santé Olivier Véran a annoncé que 230 000 Français avaient reçu une première dose de vaccin cette semaine.

« Face a la vague épidémique qui parcourt tout le pays (...) notre meilleure arme, c’est la vaccination », a-t-il estimé. Et de poursuivre : « Cette semaine plus de 3,7 millions d’entre vous ont reçu une injection, 230 000 d’entre vous ont reçu une première injectoin, un record depuis le début du mois de septembre, parmi lesquels plus de 20 000 enfants de moins de 12 ans. N’hésitez pas à vous faire vacciner »

Depuis lundi, 230 000 Français ont reçu une première injection. Un record depuis septembre.



Protégez-vous, protégez-nous, plus de 3 millions de créneaux vous attendent. pic.twitter.com/jFUDSWfKCR — Olivier Véran (@olivierveran) January 7, 2022

07h51

Plus de 300 millions de cas de Covid-19 ont été officiellement recensés dans le monde depuis le début de la pandémie, selon un comptage de l’AFP à partir de bilans officiels vendredi à 15H45 GMT.

Au total, 300.042.439 cas d’infection ont été diagnostiqués depuis que le bureau de l'OMS en Chine a fait état de l'apparition de la maladie fin décembre 2019.

La pandémie a fait plus de 5,47 millions de morts dans le monde, selon le bilan de l'AFP. En valeur absolue, les Etats-Unis sont le pays le plus endeuillé avec 836.241 morts, suivis par le Brésil (619.822), l'Inde (483.178) et la Russie (314.604).

07h30

Face à la montée des infections au variant Omicron, l'Allemagne va encore restreindre l'accès aux restaurants et cafés mais alléger les délais de quarantaine pour éviter une éventuelle paralysie du pays, a annoncé le chancelier Olaf Scholz.