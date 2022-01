Pérou : près de 100.000 enfants sont devenus orphelins à cause du Covid-19

Le 6 janvier dernier, la ministre des femmes et des populations vulnérables prononçait un bilan officiel. Environ 98 000 enfants sont désormais orphelins.

En s’appuyant sur les chiffres de la revue médicale The Lancet, Anahi Durand déclarait : «Notre pays malheureusement (…) compte presque 98.000 enfants qui ont perdu leur père, mère ou tuteur pendant la pandémie. (…). Nous avons le triste record d'être le pays avec le plus grand nombre d'enfants ayant perdu un père, une mère».

Si le Pérou compte 33 millions d’habitants, l’AFP rapporte qu’il a le taux de mortalité le plus élevé du monde avec 6122 décès par million d’habitants. Alors que le pays andin traverse actuellement sa troisième vague, deux millions de personnes ont été contaminées à la Covid-19 et il y a plus de 202.900 décès à ce jour, souligne l’AFP.

Le ministère verse des aides

Face au nombre d’orphelins grandissant, le gouvernement a pris le parti de venir en aide aux plus vulnérables en leur versant une pension de 200 sols, ce qui équivaut à environ 40 euros. Plus de 18.000 personnes touchent ces aides, mais la ministre estime qu’il faudrait étendre le nombre de bénéficiaires.

En attendant, le gouvernement prévoit d’acheter 55 millions de doses de vaccin avant la fin 2022 dans le but d'octroyer une quatrième dose aux soignants et aux personnes à risques.

Le pays reste en état d’urgence jusqu’au 31 janvier pour l’instant et un couvre-feu de 23h à 4h du matin.