TousAntiCovid est l'application française la plus téléchargée de l'histoire, selon Cédric O

L'application TousAntiCovid a été téléchargée presque 50 millions de fois sur smartphones et montres connectées, a affirmé Cédric O le secrétaire d'Etat au Numérique sur Franceinfo TV ce vendredi 7 janvier. Un chiffre qui en fait «l'application française la plus téléchargée de l'histoire».

Lancée le 2 juin 2020, TousAntiCovid avait pourtant connu des débuts difficiles, mais la généralisation du pass sanitaire et son inclusion au sein de l'application ont largement contribué à booster ses téléchargements. Si l'on s'en réfère aux données publiques transmises au sein de TousAntiCovid ce vendredi, plus de 39,9 millions de personnes ont téléchargé et activé l'application depuis juin 2020 (sans compter ceux qui ne l'on pas activé), tandis que 1,55 million d'utilisateurs ont reçu une notification d'exposition au virus responsable du Covid-19.

Ce dernier chiffre est en plein boom en raison de l'explosion des contaminations au virus observée actuellement. «Il y a aujourd'hui chaque jour 50.000 personnes qui reçoivent sur l'application une notification pour dire qu'ils sont cas contact», a souligné Cédric O.

Des «ratés» mais une utilité

Et si plusieurs utilisateurs ont notamment critiqué le fait que l'application ne détecte pas systématiquement les cas contacts de manière efficace, le gouvernement estime que même si l'application «ratait» beaucoup de rencontres potentiellement contaminantes, celles qu'elle détectait restaient de toute façon très utiles pour la lutte contre l'épidémie.

La prochaine étape pour l'application TousAntiCovid sera de se mettre à la page du pass vaccinal, dont l'entrée en vigueur devrait intervenir avant la fin janvier.