DIRECT - Coronavirus : le Parlement adopte définitivement le projet de loi instaurant le pass vaccinal

La France fait face à une cinquième vague de l'épidémie de Covid-19, poussant le gouvernement à prendre de nouvelles mesures. Suivez ici toute l'actualité liée à la situation sanitaire en France ou dans le monde.

18H31

Le Parlement a adopté définitivement dimanche, par un dernier vote de l'Assemblée, le projet de loi instaurant le pass vaccinal, que le gouvernement veut mettre en oeuvre au plus vite face au regain de l'épidémie de Covid-19.

Le texte a été adopté par 215 voix contre 58, et 7 abstentions. Les parlementaires socialistes ont prévu de saisir le Conseil constitutionnel pour garantir le respect des «libertés fondamentales», ce qui va repousser de quelques jours la promulgation du projet de loi.

17H51

L'Autriche va rendre obligatoire début février pour les adultes la vaccination contre le coronavirus, sous peine d'une forte amende, a indiqué dimanche le chancelier autrichien, Karl Nehammer, conscient du caractère «sensible» de cette première en Europe qui divise la société.

«Comme prévu, nous allons rendre la vaccination obligatoire début février» pour les plus de 18 ans, a indiqué à Vienne en conférence de presse le chef conservateur du gouvernement, qui dirige ce pays avec les écologistes.

Toute la semaine, des débats houleux ont eu lieu au Parlement concernant ce projet, alors qu'environ 71,5% de la population dispose à ce stade d'un schéma vaccinal complet. «C'est un projet sensible» mais «conforme à la Constitution», qui nécessite «une phase d'adaptation» permettant aux récalcitrants de se faire vacciner «jusqu'à la mi-mars», a-t-il détaillé.

16H24

Il existe des «signes encourageants» laissant envisager la levée des restrictions liées au Covid en Angleterre à la fin du mois, a déclaré dimanche Oliver Dowden, membre du gouvernement du Premier ministre britannique Boris Johnson.

Evoquant ces restrictions sur SkyNews, dont le télétravail et l'introduction du passeport sanitaire en certains lieux, Oliver Dowden, ministre sans portefeuille au sein du gouvernement, a souligné le «fardeau que cela impose à l'hôtellerie-restauration, à l'économie, aux écoles, etc., et je veux que nous nous en débarrassions si c'est possible».

«Les signes sont encourageants mais, clairement, nous attendrons de voir les données avant de prendre cette décision», a ajouté M. Dowden, qui est aussi président du parti conservateur.

12h19

La pandémie a fait au moins 5.519.380 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles vendredi en milieu de journée.

En valeur absolue, les Etats-Unis sont le pays le plus endeuillé avec 849.991 morts, suivis par le Brésil (620.971), l'Inde (485.350) et la Russie (319.911).

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui officiellement recensé.

10h20

Après des manifestations d'"antivax" ou anti-pass moins suivies samedi, la lecture définitive de ce texte "renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire" est prévue au Palais Bourbon à 16H00. Le ministre de la Santé Olivier Véran n'en sera pas, étant lui-même atteint par le virus.

Outre la majorité, une partie des députés LR et PS s'étaient prononcés pour, en première lecture la semaine dernière. La gauche de la gauche et les élus RN avaient voté contre.

Moyennant quelques ajustements, le Sénat dominé par la droite a voté samedi soir une deuxième fois en faveur de ce pass qui va succéder au pass sanitaire, mais ce sont les députés qui ont le dernier mot.

09h09

Un cas d'Omicron a été détecté à Pékin, ont annoncé samedi les autorités de la capitale chinoise où doivent s'ouvrir le 4 février les Jeux olympiques d'hiver, alors que le pays lutte contre plusieurs foyers du variant hautement contagieux du coronavirus.

Cette annonce intervient après que Zhuhai, ville côtière de 2,4 millions d'habitants du sud-est du pays, près de Macao, a imposé des restrictions de déplacements, suite à la découverte de sept cas de contamination par le variant Omicron.

Des millions de Chinois ont reçu l'ordre de rester chez eux ces dernières semaines, des dizaines de vols intérieurs ont été annulés et des usines entières fermées, les autorités cherchant à juguler l'épidémie à l'approche des JO.

08h12

Le mécanisme international Covax, destiné à favoriser l'accès aux vaccins contre le Covid-19 aux pays pauvres, a franchi un cap samedi avec "un premier milliard" de doses distribué, s'est réjoui Seth Berkley, directeur exécutif de Gavi, l'Alliance du Vaccin.

Cette alliance a créé Covax en 2020 avec l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et la coalition Cepi.